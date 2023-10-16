هجوم غزة.. معرض فرانكفورت للكتاب يتعرّض لانتقادات لتأجيل تكريم كاتبة فلسطينية

أثار تأجيل حفل تكريم كاتبة فلسطينية في معرض فرانكفورت للكتاب بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، إدانات من مؤلّفين بارزين الاثنين، بينما انسحب العديد من دور النشر العربية من المعرض.

ويعدّ المعرض السنوي أكبر حدث تجاري للنشر في العالم، حيث يجمع الآلاف من دور النشر والمؤلّفين.

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وبعدما شنّت حركة حماس الفلسطينية الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر، أدان المنظّمون الهجوم "الهمجي" وقالوا إنّ الأصوات الإسرائيلية ستُعطى أهمية كبيرة في معرض الكتاب.

وفي موازاة ذلك، أُعلن عن عدم المضي قدما في تنظيم حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بمنحها جائزة "ليبيراتوربريس" (LiBeraturpreis) الألمانية في المعرض.

وكان من المقرّر أن تُكرّم شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي" وهو عمل يستند إلى أحداث حقيقية لعمليات اغتصاب وقتل ارتكبها جنود إسرائيليون في العام 1949.

وتمّ تنظيم هذا التكريم من قبل مجموعة "ليبتروم" (Liptrom) التي تمنحه كلّ عام في معرض الكتاب.

لكنّ المجموعة أعلنت أنّها قررت عدم المضي قدماً في حفل التكريم "بسبب الحرب التي بدأتها حماس".

وقالت في بيان إنها تبحث عن "شكل وإعدادٍ مناسبَين للحدث في وقت لاحق"، مضيفة أنّ "منح الجائزة لعدنية شبلي لم يكن موضع شك على الإطلاق".

غير أنّ القرار قوبل بإدانات واسعة في رسالة مفتوحة وقّع عليها أكثر من 600 شخص من بينهم عبد الرزاق غورنا وأولغا توكارتشوك الحائزان على جائزة نوبل للآداب، وكتّاب آخرون من بينهم بانكاج ميشرا ووليام دالريمبل وكولم توبين.

وجاء في الرسالة التي نُشرت الاثنين أنّ المنظّمين "يغلقون المجال أمام الصوت الفلسطيني".

وأضافت الرسالة "يتحمّل معرض فرانكفورت، باعتباره معرضاً دولياً كبيراً للكتاب، مسؤولية خلق مساحات للكتّاب الفلسطينيين لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم وتأمّلاتهم بشأن الأدب خلال هذه الأوقات المريعة والقاسية، وليس إغلاقها".

وإضافة إلى المؤلّفين، وقّع ناشرون ووكلاء أدبيون على الرسالة.

وأعلنت بعض دور النشر العربية في نهاية الأسبوع، أنها ستنسحب من المعرض الذي يستمرّ من الأربعاء إلى الأحد.

وقالت "هيئة الشارقة للكتاب" من دولة الإمارات، في إعلان انسحابها، "الثقافة والكتب تقف دائماً مساندة لتعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات". وأضافت "نؤمن أنّ هذا الدور أصبح الآن أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".

وأصدرت "جمعية الناشرين الإماراتيين" بياناً مماثلاً، في حين ذكرت صحيفة "ناشيونال" ومقرّها الإمارات أن "جمعية الناشرين العرب" في مصر انسحبت أيضاً.