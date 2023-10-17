"لا غالب إلا الله".. بسبب هذه العبارة أوقفت فنانة فلسطينية

"لا غالب إلا الله".. بهذه الكلمات عبّرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عن تضامنها مع ما يجري في غزة، فما كان من محكمة الصلح في الناصرة إلا أن مددت اعتقالها.

منشور عبر فيسبوك

فقد ذكرت المحامية عبير بكر، أن الفنانة لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بشأنها.

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وأكدت أن الفنانة أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فيسبوك"، جاء فيه: "لا غالب إلا الله"، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وقالت بكر إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنية اعتقالها في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين.

لا غالب إلا الله و علم فلسطين 🇵🇸 في منشور، سبب اعتقال اسرائيل للفنانة الفلسطينية #دلال_أبو_آمنة pic.twitter.com/IwyHqMhoxF — ميسون عزام (@MayssounAzzam) October 17, 2023

حملة اعتقالات

أتى هذا بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبو آمنة، الاثنين، بسبب منشور في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.

وتشن إسرائيل حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تعرض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.