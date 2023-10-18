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تأجيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - أحمد الريدي
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن تأجيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي كان من المقرر أن تنطلق في الـ 15 من شهر نوفمبر المقبل، وتستمر حتى الـ 24 من الشهر نفسه.

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وأصدرت الوزارة بيانا للإعلان عن قرار الوزيرة نيفين الكيلاني، التي اكتفت بالإعلان عن التأجيل دون تحديد موعد جديد من أجل إقامة الدورة المقبلة، حيث أكدت أن موعد إقامة المهرجان سيتم تحديده في وقت لاحق.

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مهرجان القاهرة السينمائي يلحق بمهرجان الموسيقى العربية الذي تأجل بدوره إلى موعد يحدد لاحقا، كما تم تأجيل مهرجان الجونة السينمائي من قبل، لكن القائمين على مهرجان الجونة أعلنوا تأجيل الدورة السادسة لمدة أسبوعين، على أن تنطلق في الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري، بدلا من الـ 13 من الشهر نفسه.

حيث أُعلن التأجيل بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الأيام الأخيرة، وشدد المهرجان على إعلاء شعاره الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" في كافة فعالياته المقبلة.

كما شهدت هذه الفترة تأجيل العديد من الحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض إليه، على أن يتم تحديد موعد لاحق من أجل إقامة هذه الحفلات.

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