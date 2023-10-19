تأجيل مهرجان الجونة مجدداً.. و5 ملايين جنيه دعماً لغزة

للمرة الثانية قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، مراعاة للأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، مع التبرع بمبلغ مالي لدعم جهود الإغاثة.

إدارة المهرجان أصدرت بيانا للإعلان عن تأجيل موعد إقامة الدورة، التي كان من المقرر أن تنطلق في البداية يوم الـ 13 من أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوعين لتقام في الـ 27 من أكتوبر.

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لكن تصاعد الأحداث المأساوية في غزة، دفع القائمين على المهرجان لإعلان تأجيل الدورة لأجل غير مسمى، معربين عن أمنيتهم في أن يقام المهرجان في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.

وعبر المهرجان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفه مع أهل غزة، بعد الإعلان عن التبرع بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

في السياق نفسه، انضم الموسيقار المصري عمر خيرت إلى قائمة الحفلات والأعمال الفنية المؤجلة، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة في الأيام الماضية.

حيث أعلن الموسيقار المصري عن تأجيل كافة حفلاته الموسيقية حتى إشعار آخر، بسبب ما يحدث في الفترة الجارية، واضعا علم فلسطين في خلفية صورته.

ولم يعلن خيرت عن الموعد الخاص بعودة الحفلات المؤجلة واستئناف نشاطه الفني، انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، كما أنه لم يحدد الحفلات التي تقرر تأجيلها، واكتفى بالتأكيد على إيقاف كافة الحفلات المتعاقد عليها.