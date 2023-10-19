صورة هزت السوشيال ميديا.. أحمد فهمي يكشف حقيقة حب جمعه بإلهام شاهين

نجاح كبير حققه الفنان أحمد فهمي من خلال مسلسله "الفريدو"، الذي تناول واقعا إنسانيا مريرا فيما يتعلق بمرضى الزهايمر ومعاناتهم وذويهم مما يمرون به أثناء فترة المرض، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية في رواية للكاتب الراحل مصطفى محمود.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت"، كشف أحمد فهمي سبب مشاركته بالمسلسل، وكيفية تحضيره للشخصية والجوانب التي حرص على وضع بعض التعديلات عليها، بالإضافة للتشابه مع شخصيته الحقيقية وكيفية مراودته لحلمه، فضلا عن تعاونه مع النجمة إلهام شاهين، وكيف واجه الانتقادات التي تعرض لها بعد نشر بوستر العمل، والكثير من التفاصيل التي كشف عنها.

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*بداية.. ما الذي حمسك لشخصية "فريد" بمسلسل "الفريدو"؟

**شخصيته مركبة وبها تفاصيل تمثيلية جذبتني ولا تسير على وتيرة واحدة، وأنا أميل لنوعية الأدوار التي تشبع رغبتي بالتمثيل، بالإضافة لسيطرة حالة الحب عليه مع جميع من حوله مثل عمته "سوسو"، أو خطيبته السابقة "سارة"، وكل ذلك ممتزج بالكوميديا. فقصة الحب الموجودة بداخله شكلها مختلف وفيها جزء كوميدي بسيط، وبه علاقة حب مختلفة مع عمته التي جسدتها الفنانة إلهام شاهين، أو مع خطيبته السابقة "سارة" التي جسدتها الفنانة ندي موسي.

*هل وجدت نقاط تشابه بين "فريد" وشخصيتك الحقيقية؟

**(ضاحكَا) بالفعل مثل رومانسيته وتركه لمجال عمله الأساسي وهو الطب من أجل البحث عن شغفه في الطبخ وبناء حياة جديدة كاملة عليها. وأنا كذلك تركت الغناء بعض الشيء وليس نهائيًا من أجل رغبتي وحبي بالتمثيل، لذلك أشترط قبل مشاركتي بأي عمل فني ألا أقوم بالغناء خلاله حتى يندمج الجمهور مع أحمد فهمي الممثل وليس المطرب، كما أن "فريد" كان يتحدث اللغة الإيطالية وأنا أيضًا أتحدثها.

*جمعتك كيمياء كبيرة مع النجمة إلهام شاهين على الشاشة.. حدثنا عن تعاونك معها؟

**سعيد جدًا بالعمل مع إلهام شاهين فهي أستاذة كبيرة، وتوجد كيمياء بيننا كبيرة، وظهرت منذ عمل البروفات، وكذلك العمل أمام ندى موسى أسعدني لأنها ممثلة شاطرة جدًا وأعجبني بها أنها تحب العمل على التفاصيل الخاصة بالشخصية.

*ولكن العمل أثار جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البوستر الرسمي له.. فهل كان ذلك مقصودًا من أجل الدعاية؟

**هذا الأمر في الدعاية والتسويق للعمل لا يخصني، فأنا فنان وأقدم دوري كممثل فقط، وأترك ذلك للمختصين ولكن لا يمنع أن يكون ذلك تشويقا جيدا للجمهور من أجل جذب الانتباه، والبعض روج لوجود قصة حب تجمعني مع الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث، والبعض أصدر أحكاما مسبقة ورفض قصة الحب هذه، ولكن عندما شاهدوا العمل أشادوا بالكيمياء بيننا كما ذكرت.

*العمل مأخوذ عن رواية للراحل مصطفى محمود.. فهل قرأتها؟

**لم أقرأ الرواية للأسف ولكن أنا من عشاق العالم الكبير مصطفى محمود.

*قدمت من قبل مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وعن رواية أيضًا.. فهل تلك النوعية من الأعمال الفنية تكون مضمونة النجاح بالنسبة لك؟

**أنا أحب الأعمال المأخوذة من روايات وقد فعلتها من قبل بالفعل في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، والذي كان مأخوذاً عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبدالمجيد، بجانب أنني أحب الدكتور مصطفى محمود جداً، ولهذا فكرت أن أقدم عملاً مأخوذاً عن كتاب له فهي خطوة كبيرة، كما أن عمرو محمود ياسين كتب الورق بشكل أنا أحببته جداً. فلابد من وجود كاتب محترف يستطيع غزل تفاصيل الورق إلى شخصيات مؤثرة يتفاعل معها الجمهور ويحافظ بها على نجاح الرواية بل ويضيف إليها فى بعض الأعمال نجاحًا جديدًا.

*هل أضفت بعضاً من رؤيتك أو التفاصيل خلال الأحداث؟

**نعم، جلست مع الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار وحاولنا وضع بعض التفاصيل والدوافع للشخصية، مثل "ليه سافر إيطاليا وليه ترك خطيبته والناس الذين يعمل معهم"، وحاولت أن أجعل شخصية "فريد" طبيعية لأنه شخص حنين جداً ورومانسي لكنه يحمل صفات الرجل الشرقي أيضًا.

*المسلسل تناول قضية "الزهايمر" بطريقة مختلفة لأول مرة.. حدثنا عنها

**الأمر الأول أنه مأخوذ عن قصة حقيقية بالفعل، والأمر الثاني أنه يستهدف مدى معاناة من مروا بهذا المرض أو يعانون منه، فهو ينقل واقعا صعبا، ولي بعض أصدقاء كان أهاليهم يعانون من هذا المرض وتوفوا، وعندما يشاهدون المسلسل يبكون كثيرًا لأنهم يشعرون بجدية الموضوع، وكذلك لأنه مأخوذ عن قصة حقيقية.