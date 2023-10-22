بعد 45 عاماً.. ميريل ستريب تنفصل عن زوجها

عقب زواج استمر نحو 45 عاماً، انفصلت النجمة الأميركية، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر.

وأعلنت النجمة البالغة 74 عاماً، والفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عاماً) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام، وفق ما أفادت مجلة "بيبول" الأميركية السبت.

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من جهته قال ممثل عن ستريب في بيان للمجلة: "لقد انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الرغم من أنهما سيهتمان دائماً ببعضهما البعض، فإنهما اختارا العيش منفصلين".

يشار إلى أنه على الرغم من أن الثنائي لم يظهرا معاً علناً منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، غير أن ستريب شوهدت وهي ترتدي خاتم زفافها، الجمعة، بحفل توزيع جوائز "Princesa de Asturias" لعام 2023 في إسبانيا.

احتفلا في 30 سبتمبر

وفي 30 سبتمبر، احتفلت نجمة فيلم "المرأة الحديدية" مع غومر بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

يذكر أن ميريل ستريب تعرفت على دون غومر، وهو نحات من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، عام 1978، عن طريق شقيقها، علماً أنها كانت بذلك الوقت في فترة حداد على وفاة زميلها، الممثل جون كازال، الذي رحل بسبب سرطان الرئة.

وعلى مر السنين، لم يتحدث أياً من ستريب أو غومر كثيراً عن حياتهما العاطفية، لكن كان يجري تصويرهما جنباً إلى جنب في بعض الأحيان.

"مفاوضات شاقة"

وفي الوقت الذي كانت تحقق فيه ستريب نجاحات على الشاشة الكبيرة، كان غومر قد حقق أيضاً بعض الإنجازات اللافتة في عالم الفن التشكيلي. كما حصل لاحقاً على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ييل العريقة، وظهرت أعماله في المعارض حول العالم منذ أوائل السبعينات.

وخلال مقابلة مع مجلة "فوغ" عام 2002، أعطت ستريب لمحة نادرة عن علاقتها مع غومر، إذ شددت على أن سر طول علاقتهما مرده إلى "حسن النية والاستعداد المتبادل للانحناء والصمت من حين لآخر".

كما أضافت أنه "لا توجد خريطة طريق بشأن كيفية إنشاء وتربية الأسرة.. فهناك دائماً مفاوضات شاقة"، مستطردة: "لكن لدي حاجة شاملة للعمل ولإقامة روابط حب كبيرة في حياتي. فأنا لا أستطيع أن أتخيل تجنب أحدهما من أجل الآخر".

4 أبناء

ولدى ستريب وغومر 4 أبناء: هنري ومامي وغريس ولويزا. وفي 1998، صرحت ستريب لصحيفة "واشنطن بوست" أن دور الأمومة "كان الأكثر تحدياً لها".

وعلى الرغم من أن حياة ستريب الخاصة نادراً ما تظهر أمام الكاميرات، فإن غومر كان أول شخص شكرته عندما حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المرأة الحديدية" The Iron Lady عام 2012.

حيث قالت حينها: "أولاً، سأشكر دون لأنني أريده أن يعرف أن كل شيء قيّم في حياتنا، كان هو من قدمه لي".