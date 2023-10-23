"مصر كابوسكم".. أنغام تفجر مفاجأة "تعرضت للتهديد"

لم تتوقف تداعيات المواجهة الإلكترونية المستمرة منذ أيام، بين الفنانة المصرية أنغام والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي.

رسالة تهديد

ففي جديد التطورات، كشفت صاحبة "سيدي وصالك" اليوم الإثنين، عن تلقيها رسالة تهديد وصلتها عبر هاتفها الشخصي.

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ونشرت الرسالة عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مشددة على أنها "رسالة شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منها إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة"، وفق تعبيرها.

وعلقت قائلة: "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل.. لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا يزال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا".

ردود أفعال واسعة

يشار إلى أن مواجهة لفظية عنيفة كانت جرت بين الفنانة المصرية أنغام وأدرعي بسبب تعليق تركته أنغام على حساب أدرعي عبر X بعدما طلب الأخير الاثنين الماضي، من سكان بلدة الزيتون بقطاع غزة، التوجه جنوبا والفرار من أراضيهم والنجاة بحياتهم من القصف الإسرائيلي المستمر، فقالت أنغام: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

فرد أدرعي بمشاركة صورة الفنانة أنغام عبر حسابه ذاته قائلا: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا، وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لتخرج الفنانة برد قاس قائلة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني #مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟، بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع #سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش #النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل). شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض #فلسطين يا اسمك ايه انت!!، و#فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

4651 ضحية

يذكر أن هذا السجال كان أخذ أبعادا كثيرة وردود أفعال مصرية وعربية كبيرة، حيث حظي بتفاعل هائل أثنى فيه كثيرون على موقف الفنانة وأسلوبها بالرد.

أما غزة، فمازالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا.