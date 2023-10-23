فلسطين كانت آخر كلماتها.. مصرع إعلامية مصرية بحادث مروع

لقيت إعلامية مصرية مصرعها في حادث سير مروع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأعلن عدد من الإعلاميين بالتلفزيون المصري مصرع زميلتهم الإعلامية ناهد الصباح إثر حادث أليم.

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وخلال الأيام الماضية كانت الإعلامية الراحلة تتفاعل مع تطورات الحرب في غزة، معلنة في كافة تدويناتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعمها الكامل لفلسطين والقضية الفلسطينية وإدانتها للمجازر الإسرائيلية.

وكانت آخر كلمات الراحلة دعاء لفلسطين وشعبها وأن يكون الله عونا لهم، كما نعت ضحايا قصف إسرائيل لمستشفيات غزة.

عملت في الأخبار وكرمت مرتين

يذكر أن الإعلامية الراحلة عملت في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وكُرّمت لعامين متتاليين بمهرجان الإذاعة والتلفزيون كمعدة برامج متميزة

وحصلت الصباح على درجة الماجستير في مجال الإعلام، وكانت تعد للماجستير في القانون الدولي بجامعة عين شمس‏.

كذلك لها محاضرات متميزة عن دور منصات التواصل الاجتماعي وأهميتها في مجال الإعلام وتأثيرها في أذهان المتلقي.