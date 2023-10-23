اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لطيفة
الفنانة التونسية لطيفة

لطيفة التونسية توبّخ أفيخاي أدرعي: "أنتم عميان"!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يبدو أن مشاهير الوطن العربي لن يتهاونوا بالتعليقات على ما يجري في قطاع غزة من قصف إسرائيلي وتداعياته.

طفل غزة أيقظه قصف إسرائيل مرتجفاً.. هذا ما حل به! سوشيال ميديا طفل غزة أيقظه قصف إسرائيل مرتجفاً.. هذا ما حل به!

"كلو بالخطأ؟"

فقد دخلت الفنانة التونسية لطيفة خط الأزمة، وردت على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

مادة اعلانية

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر X: "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ، واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

قصف قالوا إنه "بالخطأ"

أتى هذا بعدما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، موقعا مصريا على الحدود عن طريق الخطأ حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتغريدة عبر حسابه بموقع X: "أطلقت دبابة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم".

أما غزة، فما زالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعزز دفاعات إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية.. كيف؟ الولايات المتحدة تعزز دفاعات إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط