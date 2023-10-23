لطيفة التونسية توبّخ أفيخاي أدرعي: "أنتم عميان"!

يبدو أن مشاهير الوطن العربي لن يتهاونوا بالتعليقات على ما يجري في قطاع غزة من قصف إسرائيلي وتداعياته.

"كلو بالخطأ؟"

فقد دخلت الفنانة التونسية لطيفة خط الأزمة، وردت على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

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وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر X: "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ، واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

هو انتو عمى والا بتستعمووو؟؟كل حاجه بالخطأ مستشفيات بالخطا؟ مدرسة الاونروا كلها اطفال بالخطا؟ النازحين الى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطا ؟؟واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟؟ انتو عمى البصيره والوجود. ووجودكم فى فلسطين هو اكبر خطآ مافيش غير ربنا سبحانه الى بقدرته يفعل… https://t.co/krFg9JNAxO — Latifa Al-Tunisia (@latisol) October 22, 2023

قصف قالوا إنه "بالخطأ"

أتى هذا بعدما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، موقعا مصريا على الحدود عن طريق الخطأ حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتغريدة عبر حسابه بموقع X: "أطلقت دبابة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم".

أما غزة، فما زالت تقبع منذ أكثر من أسبوعين تحت وقع قصف إسرائيلي لا يتوقف أدى لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4651 ضحية و14245 مصابا.