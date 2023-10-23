"ورحمة أمي ما أعرفه".. هل هاجمت لبلبة محمد صلاح؟

لغط كبير لف موقف الفنانة المصرية لبلبة من نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح.

أما السبب فمقطع فيديو مقتطع انتشر مؤخرا ظهرت فيه لبلبة تجيب عن سؤال يتعلق باللاعب المصري، قائلة "ورحمة أمي ما أعرفه".

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أتت تلك الإجابة بعد أن سئلت الممثلة المخضرمة عن رأيها في موقف صلاح من القضية الفلسطينية. فردت مؤكدة أنها لا تعرفه، مشعلة بذلك جدلاً واسعا.

مصيبة!

وفي تصريح للعربية.نت اعتبرت لبلبة ما حدث "مصيبة"، موضحة أن الفيديو اقتطع وخضع للمونتاج ليظهر بهذه الصورة.

وأكدت أنها لا يمكن أن تهاجم محمد صلاح قائلة "ده حبيبي.. وحبيب الكل"، وتمنت أن يعلم الجميع حقيقة التلاعب بالمقطع.

وكانت لبلبة أشارت في بيان سابق إلى أنها تلقت دعوة من نقابة الممثلين المصرية لحضور وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذهبت بالفعل إلى هناك، قبل أن يتجمع حولها عدد من الصحافيين، ووجهوا لها سؤالا عما يجري في فلسطين.

فتحدثت من كل قلبها، معربة عن وجعها لما يجري، وما يتعرض له الأطفال والنساء.

"فخر العرب"

وبعد أن انتهت من حديثها، فوجئت بسؤال عن رأيها في موقف محمد صلاح، فردت مؤكدة أنها لا تعرف ما قاله حول الموضوع، لأنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها فوجئت بعد يومين بانتشار فيديو جرى إعادة مونتاجه، وتم تغيير حديثها، لتبدو وكأنها تقول إنها لا تعرف صلاح!

يذكر أن النجم الكروي الذي يلقبه المصريون بـ"فخر العرب"، كان ظهر في 18 أكتوبر بفيديو أدان فيه قتل المدنيين الأبرياء والأطفال، ودعا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد صمت مطبق استمر أياما عدة، وأدى إلى توجيه العديد من محبيه انتقادات لاذعة له.