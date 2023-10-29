بعد نجاحه الكبير.. إيمان السيد: دوري في "ألفريدو" جديد من نوعه

كان عام 2023 مليئا بالأعمال المميزة بالنسبة لها، حيث قدمت ما يقرب من 10 أعمال ما بين دراما تلفزيونية وإذاعية وسينما، ولكن للأسف هناك ما لم يعرض منها حتى الآن، حيث شاركت العديد من النجوم، وكان آخرها مسلسل "55 مشكلة حب" قصة ألفريدو، وفيلم "الخميس اللي جاي" الذي عرض مؤخرا في دور العرض، ولكن وصلت إليها العديد من الرسائل والتعليقات عن دورها الإنساني الذي قدمته مع إلهام شاهين وأحمد فهمي، وكانت سعيدة بها وبرسالة المجلس القومي للمرأة عن هذا العمل الذي تصدر التريند طوال عرضه، وأكدت إيمان السيد في حوارها مع "العربية.نت" سعادتها بكل ما صاحب مسلسل "55 مشكلة حب" قصة ألفريدو من رد فعل، وقدرته على نقل متاعب مريض الزهايمر بكل حرفية وكيفية التعامل معه، وشبهها النقاد بأنها فاكهة المسلسل التي تضع بصمتها في كل عمل بخفة دمها وروحها المرحة، مؤكدين أن لديها طاقة تمثيلية لم تستغل بعد.

*يعرض لك حالياً فيلم "الخميس اللي جاي" حدثينا عنه؟

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الفيلم كوميدي خفيف وخيالي أيضا تدور أحداثه بين زمنين مختلفين (أربعينات القرن الماضي والآن)، من خلال قصة تاجر أخشاب ثري، المولع بلعب "الدومينو والطاولة"، وعنه يرث أولاده هذا الولع، وينتقل إلى حفيديه، ولكن يتفجر بينهما عداء كبير، ويحدث حادث ضخم في القصر وتشتعل فيه النيران، فيموت الجميع حرقاً، وبعد 80 عاماً يقع 3 مشترين ضحية نصاب عندما يكتشفون أن القصر مسكون، وأن به لعنة تصيب مَن يدخله كل خميس، وما بين التشويق والفانتازيا، يحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم، وأنا منهم. الفيلم من تأليف ورشة كتابة ضمت نوري حمدي، وهبة الخميسي، ومحمد علي، ومن إخراج حسن صالح، والحقيقة أن كواليس العمل كانت ممتعة مع الجميع الذين تشرفت بالعمل معهم.

*ولكنه لم يحقق الإيرادات المتوقعة منه حتى الآن؟

الفيلم تم طرحه يوم 18 أكتوبر، وحقق حتى الآن أكثر من مليون جنيه ومازال مستمرا، ولكن الظروف العامة أعتقد هي المتسببة في بطء تحقيقه للإيرادات، فالأمر عام لكل الأفلام وليس فقط فيلمنا.

*كما عرض لك مؤخرا فيلم "اتنين للإيجار" على إحدى المنصات؟ حدثينا عنه؟

الفيلم عندما عرض علي أعجبتني فكرته ووافقت عليها فورًا، خاصة أنها جديدة على السينما المصرية، وعرض بدور العرض في بداية هذا العام وحقق ما يقرب من مليوني جنيه، وتصدر وقتها التريند في مصر والسعودية، خاصة أن قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي حول رجلين عاطلين يبحثان عن فرصة عمل مناسبة، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار لمن يدفع لهما لتلبية مطالبهما كوسيلة لكسب الرزق. وهو من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وحتى عندما عرض على إحدى المنصات الشهيرة مؤخرا تمكن من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، ليحتل المركز الثالث.

*عرض لك مؤخرا أيضا قصة "الفريدو" ضمن مسلسل 55 حكاية حب؟

سعدت بالمشاركة في هذا العمل الذي حقق نجاحا كبيرا، فمبدئيا فكرة أن تعمل على قصة مقتبسة عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، هو شرف كبير، كما سعدت بالتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، وفريق العمل للقصة، كما أنني سعيدة بهذا النجاح الكبير للعمل وردود الأفعال الإيجابية حوله التي لم تأتني بهذا الشكل من قبل على أي عمل فني قدمته، خاصة أن الشخصية مختلفة وجديدة علي، وسعدت بشدة بتعليقات الجمهور على تفاصيل الشخصية التي قدمتها في الحقيقة.

*ولماذا شبه الكثيرون العمل بأنه قريب من فيلم "زهايمر" لعادل إمام؟

التشابه الوحيد هو الموضوع نفسه ولكن طريقة التناول مختلفة تماما، فحكاية ألفريدو كانت جديدة من نوعها ولم تقدم أي فنانة شخصية مريضة بالزهايمر، ولكن سبق وناقش عدد من النجوم الرجال نفس المرض في أعمالهم، على رأسهم الزعيم عادل إمام في فيلم زهايمر ولكنه لم يكن مصابًا وقتها بالمرض، والمسلسل لا علاقة له بالفيلم.

*المسلسل حصل على إشادة من المجلس القومي للمرأة؟

وهذا سبب آخر في سعادتي، فقد فوجئ الجميع بتلك الإشادة من السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فهي بمثابة شهادة تقدير عما قدمه فريق العمل لتقديم معاناة مرضى الزهايمر ومتاعبهم والمشاكل التي يواجهونها.

*لديك عمل لم يعرض حتى الآن؟

الجزء الثالث من سيت كوم "بيت العيلة" وذلك بعد 13 عاما من الجزء الثاني، ولكن الجزء الجديد سيكون من إخراج عادل عوض، وكتب لها السيناريو والحوار روماني ماهر، وفي هذا الجزء تقع العديد من المفارقات للشقيقات الأربع، وبعد أن قررن في الجزء السابق البحث عن زوج عن طريق الإنترنت، تٌسيطر عليهن أفكار جديدة تدفعهن لمواجهة عقبات ومشاكل في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة كل من شيرين وهالة فاخر ومنى هلا، وأنا في انتظار عرضه فهو من الأعمال القريبة لقلبي.

*أحيانا بعض الجمهور لا يفرق بين الفنان والدور الذي يجسده؟

الجمهور أحيانًا يربط بين الفنان والشخصية التي يجسدها على الشاشة، بسبب صدق الأداء، ويشعر بالقرب منها، ليس شرطًا أن تكون الشخصية التي أقدمها لها علاقة بي، أو هناك تشابه بيني وبينها، أو لدي نفس أفكارها، ولكن أتبنى وجهة نظر الشخصية أثناء التمثيل، وعشان كدا بتوصل للناس.

*هل عندك معايير وشروط معينة للموافقة على أدوار بعينها ورفض أدوار أخرى؟

بعيدا عن مساحة الدور لأنه أمر لا يفرق معي، ولكن طبيعة الشخصية والعمل نفسه إذا لم تكن تضيف لي أعتذر فورًا، ولكن إذا وقعت في حب الشخصية التي سأقوم بتأديتها، أقوم بإضافة بعض الأمور على لسانها ومن نفس روح الشخصية، وأرجع للمؤلف والمخرج، فلو رحبوا بالإضافات نعمل عليها وهو ما حدث من قبل وارتبط الجمور بها وأصبحت متداولة على مواقع السوشيال ميديا.

*كيف تعملين على تطوير أدائك؟

بمتابعة ما يدور حولي من أحداث، خصوصًا أن الفنان مرتبط بقضايا مجتمعه، بخلاف القراءة، ومتابعة ما يحدث في الحياة عمومًا وفي مجال الفن خصوصًا، لأن المشاهدة والملاحظة والقراءة والمتابعة المستمرة مهمة للفنان.