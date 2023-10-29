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نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري - أسوشييتد برس

وفاة نجم مسلسل "فريندز" غرقاً عن 54 عاماً.. وتعليق غامض على إنستغرام!

لعب ماثيو بيري دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends على مدار 10 سنوات وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002

العربية.نت، وكالات
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أفادت وسائل الإعلام الأميركية، الأحد، بأنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فريندز" Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.

نجم مسلسل فريندز - نقلاً عن الإعلام الأميركي
نجم مسلسل فريندز - نقلاً عن الإعلام الأميركي

ونقل الإعلام الأميركي عن مصادر إنفاذ القانون بأنه عُثر على الممثل الذي اشتهر بتقديم دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا داخل حوض "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.

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والغريب أن آخر تدوينة للنجم الأميركي كانت على الأغلب من داخل حوض "الجاكوزي" الذي شهد وفاته، حيث نشر على "إنستغرام" منذ 5 أيام صورة له داخل الخوض، مرفقا إياها بالتعليق: "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان..". تلك التدوينة أثارت قلق العديد من متابعيه على "إنستغرام" وبدأوا يسألونه إذا كان بخير.

ولد ماثيو بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث كانت والدته سوزان موريسون، صحافية وسكرتيرة صحافية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.

وانتقل إلى لوس انجلوس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.

من مسلسل فريندز Friends
من مسلسل فريندز Friends

ولعب بيري دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends على مدار 10 مواسم، ما بين عامي 1994 و2004 على، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو. وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002.

وعلى الرغم من نجاحه، عانى بيري من الإدمان، وطلب العلاج في عامي 1997 و2001. وقال لإذاعة "بي بي سي" البريطانية في عام 2016 إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل "فريندز" Friends الأشهر عالميا.

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