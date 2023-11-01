فنانة فلسطينية شهيرة تلفظ أنفاسها مع ابنتيها.. في غزة

طال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منزل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، ما أسفر عن مقتلها وابنتيها لين وسارة.

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أمس الثلاثاء، مقتل السقا وابنتيها.

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نبذة عنها

وتعتبر السقا من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وقد نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

كما قدمت عدة أعمال فنية منها "في شيء عم بيصير" و"الدب"، وأخرى خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

حصلت على شهادة بكالوريوس هندسة الديكور، وهي مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية. وقد قدمت ورش عمل مختلفة، بينها مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.

هجوم 7 أكتوبر

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8525 شخصاً في قطاع غزة، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.