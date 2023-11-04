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عمرو سعد

فيلم The Goat بطولة عمرو سعد يتبرع بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

القاهرة- أحمد الريدي
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اتخذت الشركة المنتجة لفيلم "The Goat" الذي يقوم ببطولته عمرو سعد، قرارا بالتبرع بإيرادات الفيلم الخاصة بعروضه في روما، لصالح أطفال غزة عن طريق مؤسسة "Action Aid".

حيث عرض الفيلم لأول مرة في مسابقة "Alice Nella Citta" ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي، على أن تقام عروض سينمائية له في روما خلال هذه الفترة.

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الفيلم تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، لكن الفتاة واسمها "هادية" تهرب إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها، وهو ما يعرضها للعديد من المخاطر.

العمل يشارك في بطولته إلى جوار عمرو سعد، سيد رجب وجيسيكا حسام وجون سافاج، وعارفة عبد الرسول، وهو من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي الحائزة على العديد من الجوائز.

وجاءت مشاركة الفيلم في المسابقة الخاصة بمهرجان روما السينمائي، لتجعله أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة، وحقق ردة فعل إيجابية بعد العرض.

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