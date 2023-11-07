حاتم صلاح: "على باب العمارة" كان تحدياً كبيراً بسبب "نفادي"

ارتبط في أذهان الجمهور بشخصية نفادي التي قدمها في الجزء السادس والسابع من مسلسل "الكبير" بشكل كبير، وكان بداية انطلاقته الفنية، ونجح خلال فترة قصيرة في فرض نفسه على الرغم من أنه بدأ التمثيل منذ عام 2018 وتحديدا في مسلسل "ليالي أوجيني" وإن كانت له تجارب قبله، حيث عمل في بدايته كمساعد مخرج، ومن أهم أعماله كان مسلسل صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة، وجمعه بالزعيم العديد من المواقف التي تعلم منها وكان مصدر إعجاب وانبهار له، كما عمل في المسرح، ومن جمهوره علم أنه ممثل كفء، ومع مشاركته في الكبير تم وضعه في تجربة أكبر، وهي البطولة المطلقة من خلال "عوض" ابن العمدة والذي يعمل بوابا لإحدى العمارات السكنية في القاهرة، من خلال مسلسل "على باب العمارة".. إنه الفنان حاتم صلاح الذي تمكن من نيل العديد من الإشادات الواسعة مؤخرا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع توقع ببطل كوميدى جديد، وقال في حواره مع "العربية.نت" إنه لا ينظر للمسلسل بعين تقديم أول بطولة مطلقة في مشواره الفني، ولكن بسبب وجود عدد من النجوم الذين ساندوه في التجربة، ومنهم محمد محمود، ومحمد رضوان، آية سماحة، أحمد أمين.

*مع أول تجربة لبطولة مطلقة هل توقعت كل ردود الأفعال التي وصلتك؟

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سعيد جدا بتفاعل الجمهور، وكل هذا فضل من الله، بسبب حبي للفن، وتعب جميع طاقم العمل في مسلسل "على باب العمارة"، ليخرج للنور بهذا الشكل، وإن كنت لم أتوقع كل هذا النجاح من الحلقات الأولى، وأن يتصدر المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، فالحمد لله.

*ألم تشعر بالخوف من فكرة تقديمك لأول بطولة لك؟

مسلسل "باب العمارة" فكرة جديدة ومختلفة، كما أنني عملت من وقت سابق مع المخرج خيري سالم، مساعدًا، وأعرفه جيدًا، وهذه هي التجربة الأولى له في الإخراج الدرامي، وكل هذه دوافع جعلتنا نعمل سويًا لنجاح العمل، ورغم أنني كنت أنوي تأجيل هذه الخطوة خلال مشواري الفني، ولكن عندما قرأت الورق أعجبت بالقصة والسيناريو، كما أنني في كل أدواري التي جسدتها في جميع الأعمال من الصغير للكبير بالنسبة لي بطولة، وفخور بهذا كثيرًا، خاصة أن الناس وجدت أن "على باب العمارة" مختلف تمامًا عن شخصية نفادي.

*وما الذي حمسك للإقدام على تلك الخطوة؟

لم أنظر للمسلسل بعين تقديم أول بطولة مطلقة في مشواري الفني، ولكن بسبب وجود عدد من النجوم الذين ساندوني في التجربة، ومنهم محمد محمود، ومحمد رضوان، آية سماحة، أحمد أمين، كما أنني لا أفكر في البطولة المطلقة ولكن أنظر للشخصية التي تقدم وتفيد الجمهور.

*وكيف عرض عليك العمل؟

تواصل معي مخرج العمل خيري سالم، وقال لي هناك موضوع للكاتب مصطفى حمدي أراه مناسباً لك، وكنت قد عملت مع مصطفى حمدي في فيلم "شلبي"، وبالفعل قرأت الموضوع وبعد ساعتين وافقت عليه لأنني وجدته يقدمني بشكل جديد ومختلف للجمهور، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لي، لأنني أقدم شخصية صعيدي، فكان لابد أن أقدمه بشكل مختلف عن "نفادي" في "الكبير أوي"، وأحمد الله على توفيقه لي.

*وهل اعتمدت على الورق المكتوب أم كانت لك بعض الإضافات؟

اعتمدت على الورق بشكل كبير جداً، لأن مصطفى حمدي كاتب موهوب في اللون الكوميدي وله بصمة خاصة ويستطيع كتابة كوميديا الموقف ببراعة، وحتى لو أضفت إيفيه يكون متسقاً مع روح الشخصية ومع الموقف الذي كتبه المؤلف.

*وكيف كانت التحضيرات لشخصية "عوض أبو حامد"؟

قبل الاستقرار على اللوك النهائي لشخصية "عوض أبو حامد" جمعتني جلسة عمل مع استايلست المسلسل للاستقرار على لوك الشخصية خلال أحداث المسلسل، وكنت حريصا أن يكون لوك شخصية "عوض أبو حامد" بعيدا عن شخصية "نفادي" في مسلسل الكبير، خاصة أن العديد من الجمهور يعتقدون أن شكلي في نفادي هو شكلي في الطبيعة، وتم الاستقرار في النهاية على هذا اللوك الذي ظهرت به.

*مسلسل "على باب العمارة" من 10 حلقات.. فهل أصبح لهذه النوعية من الأعمال الدرامية مستقبل أفضل؟

خلال الآونة الأخيرة أصبح هناك مسلسل 3 حلقات فقط، ومسلسلات أخرى من 5 حلقات، حيث إن الأعمال الدرامية أصبحت يتم تقديمها على حسب القصة نفسها، وما هي عدد الحلقات الذي من الممكن أن تتحمله هذه القصة ويتم تقديمه من خلالها، دون وجود مط أو تطويل، وتقديمها في حدوتة سريعة يحبها الناس، وفكرة المسلسلات القصيرة دفعت المؤلفين لتقديم قصص في عدد قليل من الحلقات، ويكتبون الحدوتة بما يناسب هذه القصة من عدد حلقات.

*خلال الفترة الأخيرة كان اهتمام الدراما والسينما في السنوات الأخيرة بتقديم القضايا الخاصة بالمرأة، فهل لذلك شاركت في مسلسل "فاتن أمل حربي"؟

الحقيقة أنني سعيد بمشاركتي في هذا العمل، فقد اكتشفت أن المرأة مظلومة، أثناء مناقشة عمل فاتن أمل حربي، وتتعرض لظلم كبير لأنها أم في النهاية وضعيفة عن الرجل، خاصة لو متزوجة من محامٍ، كما أن الرجل يظلم أيضًا في بعض الحالات، في الطلاق ومن بين هذه الأمور منع رؤيته للأطفال، وأعتقد أنه لو احتاج الرجل إلى قضية نقدم له قضية تناقش مشاكله كلها.