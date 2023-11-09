صورتها بالحجاب أثارت جدلا.. فنانة مصرية تكشف حقيقة اعتزالها

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المصرية نورهان، بعد انتشار صورة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحديث البعض عن كونها اتخذت قرارا بالاعتزال وارتدت الحجاب.

ظهرت نورهان في الصورة المتداولة وهي ترتدي الحجاب، وسط تساؤلات من الجمهور عما إذا كانت الأخبار الخاصة باعتزالها وارتدائها الحجاب صحيحة أم لا.

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وهو ما دفع نورهان التي اشتهرت لدى الجمهور بعد مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الراحل نور الشريف، إلى وضع حد لتلك الأقاويل.

حيث نشرت الصورة التي ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة "لم أعتزل ولم أتحجب".

نورهان التي ظهرت في العام الحالي من خلال عدة أعمال درامية، لم تكتف بالتأكيد على كونها لم تعتزل أو ترتدِ الحجاب، لكنها أضافت قائلة "وإن كنت أتمنى الأخيرة"، في إشارة إلى رغبتها في ارتداء الحجاب.

وخلال مسيرتها الفنية قدمت الفنانة نورهان نحو 80 عملا فنيا، لكنها اختفت لأربع سنوات خلال تلك الفترة، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب الغياب، قبل أن تعود وتظهر في عدة أعمال درامية بعدها وتنفي ابتعادها عن مجال التمثيل.