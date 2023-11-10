أمام البرلمان الأوروبي.. كيت بلانشيت: أوقفوا إطلاق النار في غزة

دعت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.
Cate Blanchett calls for a ceasefire in Gaza:— Rina (@bbblanchett) November 8, 2023
“The conflict has claimed and is still claiming thousands of innocent lives. UNHCR’s High Commissioner [...] calls for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all civilians held hostage.” pic.twitter.com/MdsNfN7wNB
وبدأت بلانشيت حديثها أمام البرلمان الأوروبي بموضوع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال تكرارها دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فورًا عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن"، وسط تصفيق من أعضاء الجمعية. وقالت: "لقد كلّف الصراع ولا يزال آلاف الأرواح البريئة".
كما ذكرت النجمة العالمية بأن الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية تسببت في نزوح 114 مليون شخص في العالم. وشددت على أن الغالبية العظمى من النازحين الذين غادروا بلادهم لجأوا في دول مجاورة.
عدد القتلى يصل 11 ألفاً
يأتي ذلك، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حيث قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إن الوضع الصحي في قطاع غزة بات في حالة انهيار كامل، مشيرة إلى أن القصف يستهدف كافة الأماكن والمستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء.
وأضافت في بيان نشرته وزارة الصحة في صفحتها على فيسبوك أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلا عن إصابة 26 ألفا آخرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.
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