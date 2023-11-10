أقلقت محبيها.. ياسمين رئيس على سرير المستشفى!

شغلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس بال محبيها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر تعرضها لوعكة صحية.

فقد وثقت ياسمين، صورة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من داخل المستشفى، لتصبح بعدها حديث المواقع.

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وظهرت الفنانة في الصورة وهي على سرير أحد المستشفيات تتلقى العلاج اللازم، دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها، أو نوع المرض.

كما تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنانة عبر المنصات.

ياسمين رئيس تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتنقل للمستشفى👇https://t.co/fN43jBzoAQ — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 9, 2023

وتلقت ياسمين العديد العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن الفنانة أو إدارة أعمالها أو حتى المقربين منها لم يصدر عنهم أي بيان حتى الآن، بشأن الحالة الصحية لها، في حين ينتظر محبوها أي جديد.