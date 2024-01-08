أوبنهايمر يهيمن على جوائز الغولدن غلوب في عامها 81

هيمن فيلم السيرة الذاتية للمخرج كريستوفر نولان "أوبنهايمر" على حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ 81، حيث فاز بخمس جوائز، من بينها أفضل دراما، في حين حقق فيلم "Poor Things" للمخرج يورجوس لانثيموس فوزًا مفاجئًا على فيلم "باربي" ليفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

كما فاز الفيلم أوبنهايمر بجائزة أفضل مخرج لنولان، وأفضل ممثل درامي لسيليان مورفي، وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور، وأفضل موسيقي للودفيغ جورانسون.

وتبلغ مدة فيلم أوبنهايمر ثلاث ساعات وتسع ثوان، ولعب سيليان مورفي دور جوليوس روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي النظري المعروف على نطاق واسع باسم "أبو القنبلة الذرية"، والذي لخص أعمال حياته في فيلم وثائقي من إنتاج شبكة "إن بي سي نيوز" عام 1965 من خلال سرد سطر من نص هندوسي من كتاب "باهاغافاد غيتا"، واصفاً مأساوية ما قام به من أعمال ليقول: "الآن أصبحت أنا الموت... مدمر العوالم"، حيث أدرك وزملاؤه في مشروع "القنبلة الذرية" أن العالم لن يكون كما كان بعد اختراعه.

ودخلت جائزة The Globes عامها الحادي والثمانين ولكنها تواجه فصلًا جديدًا وغير مؤكد بعد سنوات مضطربة وأكوام من الفضائح حيث تم حل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، مما دفع الجائزة إلى حضن شبكة سي بي إس وتحت ملكية جديدة في محاولة لاستعادة مكانتها كثالث أكبر حفل توزيع جوائز لهذا العام، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار و غرامي.