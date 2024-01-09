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من على سرير المستشفى

أطلت على سرير المستشفى.. فنانة لبنانية شهيرة تقلق محبيها

دبي - العربية.نت
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بعدما كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب مشهد اعتبره البعض جريئاً أطلت به ضمن أحداث مسلسل "عرابة بيروت"، فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها بصورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها مُمدة على سرير المستشفى.

نادين الراسي: روحي عم توجعني ثقافة وفن نادين الراسي: روحي عم توجعني

وأطلت نادين وإلى جانبها أحد الأطباء، ما أقلق الجمهور على صحتها، لاسيما أنها لم تكشف تفاصيل إضافية.

بل اكتفت الفنانة الشهيرة بالتعليق على الصورة قائلة: "الحمد والشكر إلك يا رب وأنا بألف خير".

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

مشهد جريء

يذكر أن الراسي كانت عانت في السنوات الأخيرة من أزمات صحية لاسيما بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي بحادث سيارة، وفقدت الكثير من وزنها، كما تعرضت لمشكلات كثيرة.

وفاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها مؤخراً بمشهد جريء ضمن أحداث مسلسل "عرابة بيروت" الذي شاركت في بطولته، ما أحدث جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، انقسمت الآراء بين معجب بأداء الممثلة، وآخر مستهجن للمشهد.

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