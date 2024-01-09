بعد قصة خطيب ميرهان حسين وفيديو السب.. شيرين تتوعد

حالة غضب كبرى تسيطر على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مما يتم تداوله بشأن حياتها الخاصة وعلاقتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

ففي ظل ما يتم نشره مؤخرا عبر وسائل الإعلام المصرية عن دخول شيرين في علاقة مع خطيب زميلتها الفنانة ميرهان حسين، والذي ظهر إلى جوارها في حفلها الغنائي الأخير.

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كما تحدث البعض عن قضية سب وقذف، متهمة فيها شيرين بسب المنتج محمد الشاعر، مع وجود استدعاء من النيابة المصرية بحقها، لسؤالها عما جرى.

تلك الأخبار دفعت شيرين إلى إصدار بيان عبر محاميها حسام لطفي تؤكد فيه المطربة أنها تتابع الأخبار التي يتم تداولها عن علاقتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحذرت شيرين من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أية أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية، ومتابعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوعدت المطربة المصرية كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، خلال الفترة المقبلة.

كما كلفت شيرين مستشارها القانوني، بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة، وذلك لكف يدهم عما يفعلون.

شيرين شددت على أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها.

المطربة المصرية عادت إلى الواجهة مجددا بعد إعلانها انفصالها عن زوجها حسام حبيب بشكل نهائي، وظهرت بعدها في حفل غنائي، إلا أن الحديث عن حياتها الخاصة عاد سريعا بشائعات عن ارتباط جديد.