فيديو أشعل التواصل.. تايلور سويفت غاضبة من مزحة بريئة!

بنظرة غاضبة ثاقبة، رمقت المغنية العالمية تايلور سويفت خلال حضورها حفل الدورة الـ 81 من توزيع جوائز غولدن غلوب، زميلها الكوميدي جو كوي، بسبب مزحة اعتبرها البعض "ثقيلة"، ما أعاد للأذهان ما حدث أثناء توزيع جوائز الأوسكار Oscars في دورته الـ 94 عام 2022 حينما اعتدى النجم العالمي ويل سميث على زميله الممثل كريس روك بسبب دعابة الأخير مع زوجة الأول.

"مزحة مقصودة"

في التفاصيل، ألقى كوي مزحة مقصودة تشير إلى كثرة ظهور النجمة العالمية إلى جانب حبيبها ترافيس سكوت خلال مباريات كرة القدم، قائلا: "الفرق بين غولدن غلوب ودوري مباريات كرة القدم هو عدد قليل من لقطات الكاميرا لتايلور سويفت".

فالتقطت الكاميرات تلك المزحة، وتسرّب مقطع الفيديو إلى وسائل التواصل الاجتماعي، محققا عشرات المشاركات.

وبينما تعالت ضحكات الحضور على مزحة كوي في مسرح الحفل، رمقته تايلور سويفت بنظرة حادة، واكتفت بأخذ رشفة من كأسها.

كما لم تظهر ملامح وجهها أي تعابير أخرى، ما اضطره للاعتذار وإنهاء الموقف.

Taylor Swift can't even take a friendly joke



It's a comedian. He's doing his job



It wasn't even edgy. She loses it



Everything you need to know about her in 1 clip pic.twitter.com/qhE6oJScX0 — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 8, 2024

وبعد الحفل، علّق الكوميدي جو كوي عبر حسابه في X على ما جرى، معتبراً أن تايلور لا تستطيع حتى قبول نكتة ودية، إنها ممثلة كوميدية.

ثم تابع قائلاً: "كنت أقوم بعملي ولم أكن منفعلاً حتى!".

انتقادات أخرى

يشار إلى أن النجمة العالمية تايلور سويفت كانت تعرضت لانتقادات بعد ظهورها في حفل غولدن غلوب، وذلك على خلفية ظهور اسمها ضمن وثائق رسمية من المحكمة الفيدرالية في نيويورك، ضمت أسماء أشخاص ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين، في جرائم جنسية.

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وتضمنت الوثائق أسماء أكثر من 170 شخصاً، من بينهم سياسيون ربطتهم علاقات بإبستين، الذي توفي منتحراً في السجن بنيويورك في آب 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسيا.

في حين لم توفَّق النجمة الشهيرة للمرة الخامسة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2024، وذلك بعدما ترّشحت على جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر عن فيلم The Eras Tour، ليحصد فيلم باربي الجائزة.