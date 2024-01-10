قاتل في حرب غزة.. إصابة ممثل إسرائيلي شهير بجروح خطيرة

بعد ظهوره في فيديو يفجر أحد مباني قطاع غزة عقب مشاركته إلى جانب الجيش الإسرائيلي، أصيب الممثل والمغني الإسرائيلي، عيدان أميدي، بطل المسلسل الشهير "فوضى" الذي عرضته منصة "نتفلكس" العالمية، بجروح خطيرة.

وأصيب الجندي بجروح تهدد حياته أثناء القتال في مدينة خان يونس جنوب القطاع الفلسطيني، وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة لإخراج شظايا من جسده، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

مادة اعلانية

ملابس مختلفة

وأعلن الممثل، في 12 أكتوبر الماضي، في حسابه عل منصة "أكس" أنه تم استدعاؤه للانضمام إلى قوات الاحتياط في يوم الهجمات، وقال وهو يرتدي زي الجيش ويحمل مسدسا: "كما ترون، أنا أرتدي ملابس مختلفة قليلا اليوم. هذا ليس مشهدا من فيلم "فوضى. هذا هو واقع الحياة".

وأميدي ممثل ومغن إسرائيلي شهير من مواليد عام 1988، وقد عرف بدوره في "فوضى" الذي بدأت "نتفلكس" عرضه عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية لمسلح فلسطيني، وقد انضم مؤخرا لأداء خدمة الاحتياط في قطاع غزة إلى جانب القوات الإسرائيلية.

وكان عدد من أفراد فريق عمل مسلسل "الفوضى" قد انضموا إلى صفوف قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي في أعقاب هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وإصابة أميدي ليست الأولى في فريق العمل، فقد قتل أحد العاملين بإنتاج المسلسل واسمه ماتان مئير. كما قتل المغني الإسرائيلي شاؤول غرينغليك في ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن المسلسل حصل على العديد من الجوائز من بين أكثر المسلسلات الدرامية الإسرائيلية نجاحا على الإطلاق، سواء في إسرائيل أو خارجها.