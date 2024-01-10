بخضم معركتها مع القضاء.. فيديوهات غريبة لدنيا بطمة

في خضم معركتها القضائية، خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفيديوهات فاجأت بها جمهورها.

فقد نشرت الفنانة مقاطع عبر حسابها في "إنستغرام" وثقت بها إزالة مادة "الفيلر" من شفتيها، ما أثار استغراب كثيرين خصوصا أنها تخوض هذه الأيام معركة قضائية حامية تهددها بالسجن.

وظهرت "بطمة" في مقطع فيديو برفقة اختصاصية تجميل، مؤكدة أنها قامت بإزالة "الفيلر" الذي كان في شفتيها، لتنشر لاحقا فيديو آخر، تستعرض من خلاله شفتيها من دون المادة.

أتى هذا بعد تأجيل جلسة في محكمة مراكش تحاكم فيها بطمة على خلفية اتهامها بالتورط بقضية "حمزة مون بيبي".

محكمة وإلغاء حفلات

يشار إلى أن اسم النجمة المغربية دنيا بطمة كانت تصدر مواقع التواصل بشكل واسع في الأيام الأخيرة بعدما رفضت محكمة مغربية طلب النقض المقدم من المطربة المثيرة للجدل على حكم حبسها لمدة عام على خلفية القضية الشهيرة باسم "حمزة مون بيبي" المتعلقة بفضح علاقات مشبوهة للمشاهير، وبات الحكم واجب النفاذ، ما دفعها إلى إلغاء حفلة رأس السنة خوفا من اعتقالها.

وألغت دنيا الحفل الذي كان مقرراً أن تحييه ليلة رأس السنة في أحد فنادق مدينة طنجة، خوفا من تعرضها وإدارة الفندق لأي إحراج في حال صدور قرار اعتقالها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

واتخذت الفنانة المغربية هذه الخطوة بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته بطمة، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وكانت قضية "حمزة مون بيبي" بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.