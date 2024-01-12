بعد تصدره الترند بـ"حالة خاصة".. طه الدسوقي: أرفض فكرة البطولة المطلقة!
الفنان الشاب كشف لـ"العربية.نت" كواليس شخصية "نديم" التي تصدرت محركات البحث وأكد أنه أول مسلسل عربي مصري يخصّص جميع حلقاته عن مرض طيف التوحد
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"متمكن".. كانت تلك الكلمة التي وصف بها الجمهور الفنان طه الدسوقي في مسلسل "حالة خاصة"، حيث تمكن من نقل صورة مرضى التوحد بشكل صحيح وسليم، واهتم بأدق التفاصيل التي تظهر في شخصية المصاب بالمرض.
وفي الوقت نفسه قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة إن مثل "هذا النوع من الأعمال التي تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة، هي دائما محل تقدير للمجلس"، لتكون تلك الكلمات بمثابة شهادة لهذا الفنان الشاب الذي يقوم بأول بطولة له من خلال مسلسل "حالة خاصة"؛ حيث قدم من خلاله شخصية "نديم أحمد أبو سريع".
فالدور بمثابة تحدٍ جديد لم يقدمه من قبل، وحققت الحلقات الأولى من المسلسل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت محركات البحث الأكثر شهرة "غوغل"، كما تصدرت شخصية "نديم" الترند.
وأكد الدسوقي في حواره مع "العربية.نت" أن المسلسل تجربة مختلفة لم يقدمها من قبل، كما أنها بعيدة تماما عن الكوميديا المعتادة مما حمسه للمشاركة فيه. كما تحدث عن طريقة استعداده للدور وتفاصيل الشخصية، وأيضا عن جديده في الفترة القادمة.
*ما الذي حمسك لتقديم هذا العمل؟
**المسلسل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمته خلال الفترة الماضية من أعمال، بالإضافة إلى أن فكرته بعيدة تماما عن الكوميديا المعتادة التي أقدمها، وعرفني الجمهور بها، وهو أكثر ما حمسني لتقديم العمل الجديد. فقد كنت في حاجة لأن أختبر جزءا جديدا كممثل، وأتمنى أن أكون قد تمكنت من أن أصل للجمهور بهذا الاختلاف وأن أكون على قدر توقعاتهم منذ الحلقات الأولى. *حدثنا عن المسلسل والشخصية؟
**أول مسلسل عربي مصري يخصّص جميع حلقاته عن مرض طيف التوحد، حيث أقدم شخصية "نديم أحمد أبو سريع" المصاب بالتوحد، والذي يضطر لمواجهة المجتمع بمفرده بعد وفاة والدته. وبفضل الذكاء الكبير الذي يتمتع به سيتمكن من العمل مع أكبر محامية بمصر، كما وعد أمه وهي على فراش الموت، ولكنه يواجه الكثير من الصعوبات. وأتمنى أن تكون الشخصية التي أقدمها قريبة بشكل كبير إلى شخصيات المحامين، فعملهم ومهنتهم ليست سهلة. *كيف كانت استعداداتك لتقديم شخصية "نديم" بكل تلك التفاصيل؟
**الحقيقة أنني لم أكن أعلم أي شيء عن التوحد مثل الغالبية العظمي من الجمهور، ولذلك استعنت بـ"نديم" مدرب التمثيل لتقديم هذه الشخصية، فهي لشاب يعاني من التوحد، وهو ساعدني على الاندماج في الشخصية. فمن ما عرفته عن التوحد أنه طيف واسع، و"نديم" الشخصية التي أقدمها في هذا العمل تعاني من أحد أنواعه، ولذلك تحدثت مع الطبيبة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، والتي ساعدتني في مقابلة عدد من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد، كما قابلت الشاب عبدالله وهو من المصابين بالتوحد وتحدثت معه كثيرا قبل تقديم الدور. وحصلت من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد ساعدتني كثيرًا في الدور، كما قرأت كثيرًا عن مرض التوحد وقصص المصابين به، وكيف يتحركون بأجسادهم، وينظرون بأعينهم، وساعدتني في الأمر زوجتي، التي حرصت على أن أقدم شخصية مميزة ومختلفة. *وكيف وجدت التعاون مع غادة عادل للمرة الأولي؟
**سعيد جدا بالعمل في هذه التجربة مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والجميلة، التي أذابت الجليد بينها وبيني من أول يوم. كما أوجه التحية لكل فريق العمل الذي دعمني في هذه التجربة، وكنّا جميعا نساعد بعضنا البعض في الكواليس فقد كانت تجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يستمر مع الحلقات الجديدة في متابعتها. *وما هو أصعب شيء بالنسبة لك في هذا الدور؟
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة. *المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**المسلسل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمته خلال الفترة الماضية من أعمال، بالإضافة إلى أن فكرته بعيدة تماما عن الكوميديا المعتادة التي أقدمها، وعرفني الجمهور بها، وهو أكثر ما حمسني لتقديم العمل الجديد. فقد كنت في حاجة لأن أختبر جزءا جديدا كممثل، وأتمنى أن أكون قد تمكنت من أن أصل للجمهور بهذا الاختلاف وأن أكون على قدر توقعاتهم منذ الحلقات الأولى.
*حدثنا عن المسلسل والشخصية؟
**أول مسلسل عربي مصري يخصّص جميع حلقاته عن مرض طيف التوحد، حيث أقدم شخصية "نديم أحمد أبو سريع" المصاب بالتوحد، والذي يضطر لمواجهة المجتمع بمفرده بعد وفاة والدته. وبفضل الذكاء الكبير الذي يتمتع به سيتمكن من العمل مع أكبر محامية بمصر، كما وعد أمه وهي على فراش الموت، ولكنه يواجه الكثير من الصعوبات. وأتمنى أن تكون الشخصية التي أقدمها قريبة بشكل كبير إلى شخصيات المحامين، فعملهم ومهنتهم ليست سهلة. *كيف كانت استعداداتك لتقديم شخصية "نديم" بكل تلك التفاصيل؟
**الحقيقة أنني لم أكن أعلم أي شيء عن التوحد مثل الغالبية العظمي من الجمهور، ولذلك استعنت بـ"نديم" مدرب التمثيل لتقديم هذه الشخصية، فهي لشاب يعاني من التوحد، وهو ساعدني على الاندماج في الشخصية. فمن ما عرفته عن التوحد أنه طيف واسع، و"نديم" الشخصية التي أقدمها في هذا العمل تعاني من أحد أنواعه، ولذلك تحدثت مع الطبيبة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، والتي ساعدتني في مقابلة عدد من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد، كما قابلت الشاب عبدالله وهو من المصابين بالتوحد وتحدثت معه كثيرا قبل تقديم الدور. وحصلت من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد ساعدتني كثيرًا في الدور، كما قرأت كثيرًا عن مرض التوحد وقصص المصابين به، وكيف يتحركون بأجسادهم، وينظرون بأعينهم، وساعدتني في الأمر زوجتي، التي حرصت على أن أقدم شخصية مميزة ومختلفة. *وكيف وجدت التعاون مع غادة عادل للمرة الأولي؟
**سعيد جدا بالعمل في هذه التجربة مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والجميلة، التي أذابت الجليد بينها وبيني من أول يوم. كما أوجه التحية لكل فريق العمل الذي دعمني في هذه التجربة، وكنّا جميعا نساعد بعضنا البعض في الكواليس فقد كانت تجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يستمر مع الحلقات الجديدة في متابعتها. *وما هو أصعب شيء بالنسبة لك في هذا الدور؟
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة. *المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**أول مسلسل عربي مصري يخصّص جميع حلقاته عن مرض طيف التوحد، حيث أقدم شخصية "نديم أحمد أبو سريع" المصاب بالتوحد، والذي يضطر لمواجهة المجتمع بمفرده بعد وفاة والدته. وبفضل الذكاء الكبير الذي يتمتع به سيتمكن من العمل مع أكبر محامية بمصر، كما وعد أمه وهي على فراش الموت، ولكنه يواجه الكثير من الصعوبات. وأتمنى أن تكون الشخصية التي أقدمها قريبة بشكل كبير إلى شخصيات المحامين، فعملهم ومهنتهم ليست سهلة.
*كيف كانت استعداداتك لتقديم شخصية "نديم" بكل تلك التفاصيل؟
**الحقيقة أنني لم أكن أعلم أي شيء عن التوحد مثل الغالبية العظمي من الجمهور، ولذلك استعنت بـ"نديم" مدرب التمثيل لتقديم هذه الشخصية، فهي لشاب يعاني من التوحد، وهو ساعدني على الاندماج في الشخصية. فمن ما عرفته عن التوحد أنه طيف واسع، و"نديم" الشخصية التي أقدمها في هذا العمل تعاني من أحد أنواعه، ولذلك تحدثت مع الطبيبة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، والتي ساعدتني في مقابلة عدد من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد، كما قابلت الشاب عبدالله وهو من المصابين بالتوحد وتحدثت معه كثيرا قبل تقديم الدور. وحصلت من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد ساعدتني كثيرًا في الدور، كما قرأت كثيرًا عن مرض التوحد وقصص المصابين به، وكيف يتحركون بأجسادهم، وينظرون بأعينهم، وساعدتني في الأمر زوجتي، التي حرصت على أن أقدم شخصية مميزة ومختلفة. *وكيف وجدت التعاون مع غادة عادل للمرة الأولي؟
**سعيد جدا بالعمل في هذه التجربة مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والجميلة، التي أذابت الجليد بينها وبيني من أول يوم. كما أوجه التحية لكل فريق العمل الذي دعمني في هذه التجربة، وكنّا جميعا نساعد بعضنا البعض في الكواليس فقد كانت تجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يستمر مع الحلقات الجديدة في متابعتها. *وما هو أصعب شيء بالنسبة لك في هذا الدور؟
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة. *المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**الحقيقة أنني لم أكن أعلم أي شيء عن التوحد مثل الغالبية العظمي من الجمهور، ولذلك استعنت بـ"نديم" مدرب التمثيل لتقديم هذه الشخصية، فهي لشاب يعاني من التوحد، وهو ساعدني على الاندماج في الشخصية. فمن ما عرفته عن التوحد أنه طيف واسع، و"نديم" الشخصية التي أقدمها في هذا العمل تعاني من أحد أنواعه، ولذلك تحدثت مع الطبيبة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، والتي ساعدتني في مقابلة عدد من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد، كما قابلت الشاب عبدالله وهو من المصابين بالتوحد وتحدثت معه كثيرا قبل تقديم الدور. وحصلت من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد ساعدتني كثيرًا في الدور، كما قرأت كثيرًا عن مرض التوحد وقصص المصابين به، وكيف يتحركون بأجسادهم، وينظرون بأعينهم، وساعدتني في الأمر زوجتي، التي حرصت على أن أقدم شخصية مميزة ومختلفة.
*وكيف وجدت التعاون مع غادة عادل للمرة الأولي؟
**سعيد جدا بالعمل في هذه التجربة مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والجميلة، التي أذابت الجليد بينها وبيني من أول يوم. كما أوجه التحية لكل فريق العمل الذي دعمني في هذه التجربة، وكنّا جميعا نساعد بعضنا البعض في الكواليس فقد كانت تجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يستمر مع الحلقات الجديدة في متابعتها. *وما هو أصعب شيء بالنسبة لك في هذا الدور؟
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة. *المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**سعيد جدا بالعمل في هذه التجربة مع النجمة غادة عادل البسيطة والهادئة والجميلة، التي أذابت الجليد بينها وبيني من أول يوم. كما أوجه التحية لكل فريق العمل الذي دعمني في هذه التجربة، وكنّا جميعا نساعد بعضنا البعض في الكواليس فقد كانت تجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يستمر مع الحلقات الجديدة في متابعتها.
*وما هو أصعب شيء بالنسبة لك في هذا الدور؟
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة. *المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**الأصعب بالنسبة لي ردود فعل الشخصية، فقد كنت أفكر في كل التفاصيل حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها في المواقف المختلفة، فكان الأمر تحديًا بالنسبة لي على كل المستويات في الحقيقة، وهو ما حمسني أيضا لخوض هذه التجربة. فالشخصية جديدة ومختلفة وتتحدث عن أحد الأمراض التي كان لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة.
*المسلسل يعد البطولة المطلقة بالنسبة لك.. فكيف وجدتها؟
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون. *ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**أرفض فكرة البطولة المطلقة، كما أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، فلا يوجد شيء بهذا المسمى.. فهذا اللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، فأنا دائم الخوف، لأنه لا أحد يصل إلى مرحلة "أنا عملت حلو" بالمطلق، كما إنني مازلت متمسك بعمل "الستاند أب كوميدي"؛ لأني أحب هذا المجال، بالرغم من الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون.
*ما الرسالة الحقيقة وراء شخصية "نديم"؟
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع. *وما هو جديدك؟ *أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب. *هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟ **يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم. *وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟ **للأسف سأكون خارج الموسم.
**إن مرض التوحد ليس عائقا نهائيا، فمن الممكن طريقة تفكير الشخص الذي يعاني من هذا المرض تكون مختلفة عن الباقي، فلو وجد الاهتمام الكافي يمكن أن يعمل في ظروف أحسن في المجتمع.
*وما هو جديدك؟
*أنتظر البدء بتصوير دوري في فيلم "شمس الزناتي"، حيث أجسد شخصية "الطفشان" في تلك النسخة، ومن المقرر أن يتم التصوير قريباً فور الانتهاء من الترتيبات النهائية للعمل. الفيلم مأخوذ من الفيلم العالمي "العظماء السبعة"، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، وأشارك في بطولته مع محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب.
*هل قصة العمل له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي؟
**يرصد الفيلم أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداث الفيلم الأصلي نهائيا وأتمنى دوري يعجبكم.
*وهل ستتواجد في الموسم الرمضاني لعام 2024؟
**للأسف سأكون خارج الموسم.
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