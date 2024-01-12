بعد تصدره الترند بـ"حالة خاصة".. طه الدسوقي: أرفض فكرة البطولة المطلقة!

"متمكن".. كانت تلك الكلمة التي وصف بها الجمهور الفنان طه الدسوقي في مسلسل "حالة خاصة"، حيث تمكن من نقل صورة مرضى التوحد بشكل صحيح وسليم، واهتم بأدق التفاصيل التي تظهر في شخصية المصاب بالمرض.

وفي الوقت نفسه قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة إن مثل "هذا النوع من الأعمال التي تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة، هي دائما محل تقدير للمجلس"، لتكون تلك الكلمات بمثابة شهادة لهذا الفنان الشاب الذي يقوم بأول بطولة له من خلال مسلسل "حالة خاصة"؛ حيث قدم من خلاله شخصية "نديم أحمد أبو سريع".

فالدور بمثابة تحدٍ جديد لم يقدمه من قبل، وحققت الحلقات الأولى من المسلسل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت محركات البحث الأكثر شهرة "غوغل"، كما تصدرت شخصية "نديم" الترند.

وأكد الدسوقي في حواره مع "العربية.نت" أن المسلسل تجربة مختلفة لم يقدمها من قبل، كما أنها بعيدة تماما عن الكوميديا المعتادة مما حمسه للمشاركة فيه. كما تحدث عن طريقة استعداده للدور وتفاصيل الشخصية، وأيضا عن جديده في الفترة القادمة.