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الفنانة شيرين عبد الوهاب (الصورة من حسابها على تويتر )

شيرين تعتذر للعراقيين: آسفة على سوء الفهم

القاهرة - العربية.نت
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في أول تعليق مزاحها المثير للجدل بحق الشعب العراقي في حفل رأس السنة بدبي، أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لسوء فهمها.

وأصدر مكتبها الإعلامي بياناً مساء السبت أكد فيه أن شيرين لم تقصد توجيه أي إساءة للعراقيين، موضحاً: "لم تكن تقصد بما قالت إساءة لشعب العراق، حيث كان قصدها، ترديد عبارة درج الشعب المصري، على توجيهها إلى من يعودون لمصر بعد طول غياب، محملين، بالخير كله من أرض العراق".

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أمل في لقاء قريب

كما أضاف أن شيرين تؤكد أن "محبتها لجمهورها من أهل العراق، كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مردود فهم مغلوط، لعباراتها، وإخراج عن سياقها".

كذلك أكد البيان أن "شيرين تأمل لقاء جمهورها بالعراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو من حفلها في دبي، وهي ترد "حاسة إني جاية من العراق"، على ترحيب الحضور، بعبارة : "حمد الله على السلامة".

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