من ظهر معها؟ .. هكذا أطلت صفية العمري متصدرة التريند

فاجأت الفنانة المصرية صفية العمري جمهورها متصدرة تريند محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشرت صورة لها برفقة ابنها "أحمد" لأول مرة.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها العمري يوم أمس على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وأرفقتها قائلة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".

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إلا أن عددا كبيرا من متابعيها لم يصدقوا حقيقة القرابة بينهما فعلقوا على الصورة بقولهم "ده أخوكي"، متساءلين.

وظهرت العمري متألقة فيما لفت نجلها الأنظار إليه بسبب سنه، وخاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها بجوار والدته.

ماعملتش حساب للزمان وماحوشتش قرش

وكانت صفية العمري قد تصدرت مؤشرات البحث على "غوغل"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث قالت: "الزمن غدار والدنيا ملهاش أمان.. ماعملتش حساب للزمان وماحوشتش قرش وخايفة تيجي اللحظة دي وولادي بعيد عني".

وأكدت أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمن أو النسيان من الناس، ولكنها تخاف من لحظة معينة تأتي لها ولا يكون أبناؤها بجانبها في إشارة منها إلى الموت، قائلة: "مش بخاف من غدر الرجالة ولا الزمن واللي بخاف منه تيجي لحظة وولادي بعيد عني وميكنوش جنبي".

يشار إلى أن هذا الظهور يعد نادرا للأم وابنها معاً.