بذكرى ميلاد "فطوطة".. محطات بحياة الفنان الراحل سمير غانم

بعد سنوات على رحيله، تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنان المصري الشهير سمير غانم.

ورغم تلك المدة، يبقى غانم، اسما كبيرا في عالم الكوميديا.

فقد قدم الراحل جميع الأدوار الكوميدية على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، ليكون أحد أهم الأيقونات الكوميدية في مصر والعالم العربي.

البدايات

بدأ غانم مع الفنانين الراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ورحل بمرضٍ نادر عام 2021، عن عمرٍ يناهز الـ 84 عاما.

وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة.

كما قدم ثلاثي أضواء المسرح عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة فى فترة السيتينات، ثم توقف عمل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

وأدى سمير غانم على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواءً في السينما أو المسرح أو حتى التلفزيون ولكن تبقى الفوازير هي من صنعت نجومية سمير غانم، فعلى مدار 30 عاما قدم سمير غانم عددا كبيرا من الفوازير.

فطوطة

في عام 1982 قدم سمير غانم واحدة من أهم الأعمال التي صنعت اسمه في عالم الفوازير، وهي فوازير فطوطة والتي استمرت حتى عام 1984.

وللفنان سمير غانم رصيد كبير من الأعمال الفنية، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلماً و50 مسرحية و80 عملاً درامياً للتلفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستنيات والسبعينيات.

قصة زواج سمير غانم

جمعت قصة حب بين الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، الذي كان يكبرها بأكثر من 20 عاماً، فكانت المقابلة الأولى بينهما عندما كانت دلال عبدالعزيز في مرحلة الطفولة، وكانت في أحد المصايف مع عائلتها بالإسكندرية برفقة المربية الخاصة بها، وعندما رأت سمير غانم هرولت وراءه مسرعة من أجل رؤية النجم المشهور، وبعد 15 عاما يتجدد اللقاء بينهما من خلال عمل فني، لتبدأ قصة الحب التي تكللت بالزواج.

مخاوفه ووفاته

كان أكثر ما يخشاه الفنان الراحل هو الموت، فدائمًا يتجنب الحديث عنه، ففي لقاء تلفزيوني سابق للراحل، سُئل سمير غانم عن الموت، فأجاب هو متأثرًا: "الموت أكتر حاجة مبحبهاش.. بخاف منه، إحنا بنكبر، وممكن من 10 سنين أو 15 سنة، مكنتش أفكر في الموت، لكن دلوقتي بفكر فيه".

يشار إلى أن الفنان سمير غانم كان رحل عام 2021، بعد إصابته بمرض نادر وهو "الفطر الأسود"، وهو مرض أصيب به إثر إصابته بـ "فيروس كورونا" حيث عانى في شهوره الأخيرة بسبب هذا المرض وتم نقله إلى المستشفى، ومكث فيها عدة أسابيع إلى أن تدهورت حالته الصحية وتوفي عن عمر يناهز الـ 84 عاماً.