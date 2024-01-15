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بسمة وهبة (أرشيفية)

حضرت عزاء ثم حفل خطوبة.. هجوم حاد على بسمة وهبة

القاهرة - العربية.نت
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خلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لهجوم حاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حضورها عزاء والدة الفنانة التونسية لطيفة، ثم توجهها لحفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

في التفاصيل ظهرت وهبة من دون مكياج في عزاء والدة لطيفة، الذي أقيم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور مجموعة من الفنانين. وبعد نحو ساعة، ظهرت في حفل خطوبة ريم سامي، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

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رد على إنستغرام

فيما ردت على الانتقادات بفيديو عبر خاصية "الإستوري" على حسابها في إنستغرام، قائلة: "آه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة، وكنت في خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب تكون عندك واجبات اجتماعية تكون ضد بعض، ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟".

كما أضافت: "وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد إذنك أوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لأن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني".

يذكر أن الفنانة ريم سامي احتفلت بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى محمد المغازي. وحضر الحفل كل من الفنانة جومانا مراد والإعلاميتين بسمة وهبة وهالة سرحان والفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

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