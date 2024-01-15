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بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية - نقلاً عن نجله محمد

على أجهزة الأكسجين.. جديد الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

القاهرة - العربية.نت
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كشف مدير أعمال الفنان بيومي فؤاد عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما أعلن نجله محمد عن تعرض والده لوعكة صحية وظهر وهو داخل المستشفى على أجهزة الأكسجين.

المُراد من (بيومي فؤاد) آراء سياسية المُراد من (بيومي فؤاد)

وأوضح مدير أعمال بيومي فؤاد في تصريحات صحافية أن الفنان بخير، قائلاً : "الحمدلله، وحالته الصحية جيدة، ومتواجدين حالياً في القاهرة".

وكان محمد نجل بيومى فؤاد قد نشر صورة وفيديو لوالده عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، وظهر الفنان على أجهزة الأكجسين.

كما ظهر نجله محمد بيومي فؤاد وهو على جهاز الأكسجين أيضاً، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

وعكة صحية شديدة

وأعلن المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

صورة من" الإستوري" الخاصة بنجل بيومي فؤاد
صورة من" الإستوري" الخاصة بنجل بيومي فؤاد

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي تعرض حاليا بالسينمات وهي: "الإسكندراني"، "أنا وابن خالتي"، "الحريفة"، "كارت شحن".

كما يشارك في موسم الرياض بالعرض المسرحي "الصندوق الأحمر"، بطولة: ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، رنا رئيس.

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