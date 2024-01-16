ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بطلاقها من أحمد العوضي
يأتي إعلان طلاق الثنائي بعد ساعات من الاحتفال بعيد ميلاد الممثلة المصرية الشهيرة
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صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.
حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.
ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات المستغربة.
من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.
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