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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

نصحتها بذلك.. طارق الشناوي يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز

طارق الشناوي: ياسمين أصرت على الطلاق والعوضي حاول ثنيها عن قرارها.. قلت من قبل إنها أعطته أكثر من الذي أعطته فاتن حمامة لعمر الشريف

القاهرة - العربية.نت
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علق الناقد الفني طارق الشناوي على خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، والذي أعلن عنه الثنائي أمس، مؤكداً أن الطريقة التي أعلنت بها ياسمين عبدالعزيز طلاقها من أحمد العوضي تشير إلى اختلاف موقفيهما من الانفصال.

وقال: "المتابع للحكاية يقول إنه كان في إصرار من ياسمين على الطلاق، وعلى الجانب الآخر العوضي كان يحاول أن يثنيها عن هذا القرار".

طارق الشناوي
طارق الشناوي

من الذي طلب الانفصال؟

وتابع: "الدليل أنه في عيد ميلادها كان غير متواجد، ولما بعث لها تهنئة كان ردها إعلان الانفصال، وبعدها اضطر هو أيضاً أن يعلن على صفحته".

وأوضح: "واضح أن أحمد حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل يوقف الإعلان عن الطلاق لو حدث، وبعدها يمكن أن يرجعا لبعض، لكن ياسمين استخدمت كلمة رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي توضع بين قوسين".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأضاف الشناوي: " كلمة الرسمي لازم نتأملها، رسمي معناها أنك تريد أن تقول كان هناك شبه انفصال، والآن تأكد هذا الانفصال".

وأكمل، أن تهنئة العوضي لياسمين بعيد ميلادها لم تكن قرينة قوية، ممكن أن يكون قد بدأ بإصرار ياسمين على طلب الطلاق، غالبًا هي طبعًا التي طلبت، وأحمد كان يحاول بقدر المستطاع أن يصالحها حتى اللحظة الأخيرة.

وأردف "وبدليل أنها نشرت خبر إعلان الطلاق أولا، وهو بعد ذلك كتب الخبر، هو كان يهنئها في تفسيري حتى تتراجع عن الطلاق".

وأضاف "ياسمين عبدالعزيز لم تحضر العرض الخاص للإسكندراني، ولم أحادثها هاتفيًا بشأن هذا الأمر، وممكن يكون هذا بداية الخلافات وأحد التفسيرات.. وممكن أنها لم تذهب للعرض الخاص خوفاً من ذهاب الأضواء كلها".

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز على طريقته الخاصة مصر أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز على طريقته الخاصة

أخذ أكثر من عمر الشريف

وأشار الشناوي إلى تصريحاته السابقة بضرورة وجود "طلاق فني" بين الثنائي، لأن ياسمين عبدالعزيز تخسر من هذا الارتباط الفني.

وأضاف: "العوضي أخد مساحات كبيرة بسببها، ياسمين أعطته دفعة قوية في التلفزيون، واسمها يبيع، فبدأ الجمهور يعرفه، ياسمين أعطته بكل حب، أنا قلت من قبل إنها أعطته أكثر من الذي أعطته فاتن حمامة لعمر الشريف".

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