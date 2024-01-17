هل شمتت في طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي؟.. فنانة شهيرة غاضبة وترد

منذ إعلان الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وباتت تلك القصة تتصدر محركات البحث.

لكن المفاجئ هو ما تم تداوله، عن تعليق الفنانة ريهام حجاج على ما جرى بين العوضي وياسمين عبدالعزيز، خاصة أن ريهام متزوجة من محمد حلاوة الزوج السابق لياسمين عبد العزيز.

البعض أشار إلى كون ريهام حجاج نشرت عبر خاصية القصص المصورة لتقول "أسعد يوم في حياتي"، قبل أن تتراجع وتحذف المنشور.

تلك الشائعة التي قررت ريهام حجاج أن ترد عليها بقوة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة أنها قررت أن ترد هذه المرة، رغم الافتراءات التي تطالها منذ 6 سنوات، لكنها لم تكن ترد.

ريهام وصفت ما قيل عنها بأنه "سخافات" و قلة احترام وقلة دين، حيث لم تستعمل هاتفها لـ7 ساعات متصلة، وفوجئت بالبعض يلفق لها قصة مزيفة.

الفنانة المصرية نفت الواقعة المنسوبة إليها، وأكدت على أنها لن تصمت تجاه أية شائعات تتحدث عنها، ووصفت الصفحات التي قامت بهذا الفعل بكونها رخيصة تبحث عن الفتنة والوقيعة بين الناس.

وأحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صدمة كبيرة بأوساط متابعيها ومحبيها، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها، حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في "فيسبوك". هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته منشورة على حساباته.