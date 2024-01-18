بعد منشور ياسمين عبدالعزيز عن خيانة العوضي.. فنانة مصرية تتدخل

رداً على منشور الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حول عدم خيانة زوجها أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما، دخلت مواطنتها الممثلة آيتن عامر على الخط وعلقت.

وكتبت أيتن في تعليق نشر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" "إنتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا إنتوا بس. وأضافت: ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. إنتوا الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".

جاء ذلك، بعدما أعلن عن انفصال الثنائي الشهير رسمياً يوم الثلاثاء الماضي بعد زواج دام خمس سنوات تقريبا.

الخيانة

وكانت ياسمين ردت بعد الاتهامات التي وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وقالت ياسمين، في توضيح نشرته عبر حسابها في إنستغرام: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا.

وكان النجمان المصريان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي قد أعلنا في 16 يناير/كانون الثاني طلاقهما رسميا، دون أن يكشفا الأسباب، كما جاء الإعلان بعد ساعات قليلة من احتفالهما بعيد ميلادها.

وكتبت ياسمين عبر حسابها في إنستغرام: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير.

فيما شارك العوضي نفس المنشور عبر حسابه في فيسبوك.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تزوجت قبل ارتباطها من الفنان أحمد العوضي، من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة الذي أنجبت منه طفليها، والذي كان قد انفصل عنها نهاية عام 2017، ليتزوج من الفنانة ريهام حجاج.