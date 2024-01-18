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أرنولد شوارزنيجر (أرشيفية من فرانس برس)

ساعة باهظة "تورط" ممثلاً أميركياً شهيراً.. غرامة 35 ألف يورو

دبي - العربية.نت
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ساعة باهظة الثمن "ورطت" الممثل الأميركي الشهير من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر.

فقد أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم إطلاق سراح شوارزنيجر من مطار ميونيخ الأربعاء بعد تغريمه بـ35 ألف يورو لنقله ساعة تبلغ قيمتها 26 ألف يورو دون التصريح عنها لسلطات المطار.

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أتى ذلك بعد احتجازه لعدة ساعات واستجوابه من قبل موظفي الجمارك.

مزاد علني لمشروع خيري

ووفق الصحيفة، اتصل الممثل بمحاميه وحاول أن يوضح أن الساعة سيتم بيعها في مزاد علني لمشروع خيري، إلا أنه على الرغم من ذلك تم تغريمه بـ35 ألف يورو.

فيما قال المتحدث باسم مكتب جمارك مطار ميونيخ توماس مايستر: "لقد فتحنا قضية جنائية حسب قوانين الضرائب.. كان يجب التصريح عن الساعة لأنها مستوردة".

يذكر أن سلطات الجمارك في مطار ميونخ أوقفت شوارزنيجر، لاستجوابه مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.

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