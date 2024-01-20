القبض على حمو بيكا في القاهرة.. ماذا حدث؟

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا، وثلاثة من مساعديه، بعد مشادة كلامية مع إدارة أحد المقاهي الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، في العاصمة القاهرة.

والبداية كان بورود بلاغ لأجهزة الأمن بوجود مشاجرة في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين مالك الكافيه، و3 من العاملين معه، مع كل من حمو بيكا، ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

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كما أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد عمال الكافيه، ومدير أعمال حمو بيكا، والمصمم وفني الصوت.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مدينة السادس من أكتوبر بمصر في بيان، عن إلقائها القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على عدد من عمال مقاهي المنطقة، ليتبين لاحقاَ أن بينهم المطرب حمو بيكا، وثلاثة من مساعديه.

ليلة في قسم الشرطة

وكان حمو بيكا ومالك الكافيه قد تبادلا الاتهامات، بتعديهما على بعضهما البعض والاستعانة بآخرين، وأفادت مصادر أمنية بأن مطرب المهرجانات بات ليلة في حجز قسم الشرطة لحين وصوله إلى سراي النيابة، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وذكرت التحريات أن سبب المشاجرة وقوع مشادة كلامية بين المغني المصري وصاحب الكافيه، بسبب موعد تقديم فقرة فنية، تطورت إلى تبادلهما التعدي على بعضهما البعض ما أدى إلى حدوث تلفيات بالمكان.

هذا وتم القبض على كلا الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.