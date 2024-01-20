بعد الطلاق الصادم.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطل مهاجماً

رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب العائلة.

"قيل وقال"

فقد هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام"، معلقا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: "تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات".

وتابع: "أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة دي والقيل والقال".

جاء هذا بعدما أعلنت ياسمين عبدالعزيز خبر انفصالها عن العوضي، الثلاثاء الماضي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".

ثم عادت لترد بعد يوم من إعلان الطلاق، على اتهامات وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وقالت ياسمين في توضيح نشرته عبر حسابها في إنستغرام: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا".

تفاعل كبير

إلى ذلك، تفاعل عدد كبير من الفنانين مع خبر الطلاق، ودعمتها مايا دياب بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدةً قالت فيها: "تطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن إشهار الخبر لأسباب بتعنيها إلها وحدها".

ومن جانبها، تمنت لها الفنانة آيتن عامر التوفيق في حياتها المستقبلية، لافتة إلى أن أمورها الشخصية تخصها بمفردها.