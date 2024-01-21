في الرياض.. ظهور نادر لنجاة الصغيرة ورسالة صوتية من عادل إمام

اتجهت أنظار الوطن العربي، مساء السبت، نحو العاصمة السعودية، حيث أقيم حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أوورد"، وتواجد نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، من أجل استلام وتقديم التكريمات الخاصة بالحفل.

حفل هذا العام شهد تقديم جائزة استثنائية حملت اسم جائزة "زعيم الفن العربي"، التي قدمها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وحصل عليها الزعيم عادل إمام، حيث صعد المخرج رامي إمام بصحبة شقيقه محمد إمام من أجل تسلم الجائزة.

تصفيق حاد ودموع بعيون أبناء الزعيم عادل إمام بعد حصوله على جائزة زعيم الفن العربي#جوي_اوورد#JoyAwards#برنامج_جودة_الحياة@RiyadhSeason

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رسالة من الزعيم

وقبل حديث الثنائي، عرض مقطع فيديو يتناول جزءا صغيرا من تاريخ عادل إمام، جاء في نهايته رسالة صوتية خاصة من الزعيم لحفل "جوي أوورد".

حيث قال عادل إمام في رسالته النادرة "أشكركم .. كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم.. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة.. أنا بحبكم كتير كتير كتير".

الجائزة التي تقدم لمرة واحدة فقط ولن تتكرر شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، وتحدث محمد عادل إمام في البداية موجها شكره إلى الشعب السعودي الذي أحسن استقبالهم، وهو أمر يحدث دائما.

فيما تحدث المخرج رامي إمام في كلمته عن دور والده في تربيتهم، ورغم انشغاله الكبير بمسيرته الفنية إلا أنه لم ينس دوره كأب زرع لديهم معنى العائلة.

في الرياض فقط الفنانة نجاة الصغيرة تظهر بعد اعتزالها ❤️🥺 #joyawards pic.twitter.com/g2XsAWWlSM — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 20, 2024

ظهور للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً

الحفل شهد مفاجأة استثنائية حينما صعدت إلى المسرح نجاة الصغيرة، في ظهور للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

حيث غابت عن الأضواء كثيرا، ولم تعد تظهر عبر أي وسيلة، قبل أن يعيدها حفل "جوي أوورد".

وقدمت نجاة الصغيرة أغنيتها الشهيرة "عيون القلب"، وتلقت تكريما تفاعل معه الحضور بشكل كبير.