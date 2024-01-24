أصالة تعتذر: أنا أسأت الأول لنفسي.. وأنغام ترد: الزعل كبير

بعد تصالحهما عقب خلاف استمر لخمس سنوات، جمع لقاء النجمتين السورية أصالة والمصرية أنغام وجهاً لوجه خلال حلولهما ضيفتين في بودكاست "Big Time" الذي يديره الإعلامي عمرو أديب.

وأكدت صاحبة "آسفة" على عمق علاقة الصداقة التي تجمعها بزميلتها صاحبة "حالة خاصة جداً"، مشددة على حبها لها.

كما قالت أصالة: "نغومة مو بس موهبتها يلي خلتها ثابتة وموجودة ودائمًا بالتصاعد لأنها مالا عايشة على التاريخ يلي عملته دائمًا عندها جديد، وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض بس الود والاحترام والمحبة يلي عندي تجاهك ما انقطع ولا لحظة.. أنا جدًّا بحترمك وبحبك وفخورة إني أنا وأنت بنفس المهنة".

كذلك أشادت بخصالها الطيبة، مشيرة إلى أنها أم عظيمة وصديقة رائعة و"دافئة".

وأضافت معتذرة: "بعتذر لك عما بدر مني، أنا أسأت الأول لنفسي، كنت مش مرتاحة فكان عادي زعلت رفيقتي، وإنت عندي بالدنيا وصداقتنا كتير، بحبك وبحترمك وبموت عليكي بحبك كتير".

أنغام ترد

وردت أنغام على اعتذار صديقتها، مشيرة إلى أن أصالة شخصية تأتي مرة واحدة في الحياة، وأن كلتيهما كانتا قريبتين بسبب أعمارهما المتقاربة وظروفهما المتشابهة.

وقالت: "بعرفها كويس من زمان، كنا قريبين وصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا قريبين في السن، وظروفنا شبه بعض بدأنا أطفالا ومعيشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة أوي، أنا بقدر أحس بيها؛ لأن الظروف المتقاربة بتخلي الناس تفهم وتقدر".

كما أضافت: "تقديري لها كمغنية وكفنانة عمري ما شوفتها إلا عظيمة، مغنية جات مرة واحدة فقط، صوت ملوش شبه وأداء ومقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم، ولما زعلت الزعل كان كبير من كتر ما بحبها".

يُشار إلى أن النجمتين أصالة وأنغام أنهتا خلافهما الممتد منذ حوالي 5 سنوات بتواجد الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، وذلك على هامش حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض ليلة رأس السنة 2024.