منشوره حقق مليون مشاهدة وأثار جدلاً.. ويجز ينتقد محمد صلاح

بعد تعرض نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لموجة هجوم كبيرة بعد مغادرته منتخب مصر لكرة القدم وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج لإصابة قدمه، وسط المنافسات التي يخوضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، أعرب كثيرون عن استيائهم من مغادرة اللاعب الشهير للمنتخب في ظل استمرار المباريات.

ومن بين من انتقدوا محمد صلاح ولو بشكل مبطن، مواطنه مغني الراب ويجز، إذ أوضح أن المنتخب عليه الفوز بالكأس بجهود لاعبيه ممن ينتظرون الفرصة لاستعراض مواهبهم وقداراتهم في اللعب.

وكتب في تغريدة شاركها عبر منصة "إكس" وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة: "محمد صلاح حر نفسه. أنا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس باللي مستني الفرصة وعايز يلعب".

محمد صلاح حر نفسه

انا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس

باللي مستني الفرصة وعايز يلعب

ضغط الناس علي الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية

سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا

يكون صريح احسن ما ينافقكوا عشان خايف من المجتمع. — ويجز - Wegz 🇪🇬 (@Wegzkrofficial) January 22, 2024

كما تابع: "ضغط الناس على الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية. سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا. يكون صريح أحسن ما ينافقكوا، عشان خايف من المجتمع".

مليون مشاهدة

وأشعلت تغريدة ويجز حالة من الجدل بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لتعليقه، إلّا أنه عاد ووضح في تغريدة أخرى حصدت مليون مشاهدة أخرى أنه لم يقصد مهاجمة أحدهم، واصفا العبارة التي يرددها مهاجمو صلاح "احنا اللي عملناك"، عبارة سخيفة وغير حقيقية.

انا مش بهاجم حد ورأي مش مهم اصلاً

بس هقوله براحتي

فكره احنا اللي عملناك دي بايخة قوي ومش حقيقية

ده من انجح اللاعبين ف انجلترا

بس مفيش بينك وبينه عشم

واحد مش عايز يا أخي تقعد بقي ترغي ف الحوار

تغلطه تمسكله الشعار ده يخليك مثير للشفقة

سيبه علي كيفه ولو عملته فعلا اعمل غيره — ويجز - Wegz 🇪🇬 (@Wegzkrofficial) January 22, 2024

وكتب "أنا مش بهاجم حد ورأيي مش مهم أصلاً، بس هقوله براحتي، فكرة احنا اللي عملناك دي بايخة قوي ومش حقيقية، ده من أنجح اللاعبين في إنجلترا بس مفيش بينك وبينه عشم، واحد مش عايز يا أخي تقعد بقي ترغي في الحوار تغلطه تمسكله الشعار ده يخليك مثير للشفقة، سيبه على كيفه ولو عملته فعلا اعمل غيره".

فترة العلاج

وكان صلاح قد أثار قلق محبيه في كل مكان بعد إصابته في مباراة الخميس الماضي، إلَّا أن وكيل أعماله طمأن جمهوره، مشيرا إلى أن فترة علاجه تتطلب منه الراحة ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه في "إكس"، أن خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية.