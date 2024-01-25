أحمد حلمي يهنئ زوجته بـ"رحلتها".. ويؤكد: "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"

"الضهر والسند".. كلمتان توصف بهما دائما النجمة المصرية منى زكي علاقتها بزوجها النجم أحمد حلمي خلال مسيرتها العملية، فهو يدعمها في كل خطوة، سواء مهنية أو شخصية، وهو ما يظهر دوما بصدق للجمهور في كل مرة ومكان يتواجدا فيه معا، أو حتي ظهور منفصل لكل منهما.

ومنذ أيام كان حلمي متواجدا معها عند حصولها وفريق عمل مسلسل "تحت الوصاية" على جائزة صنّاع الترفيه Joy Awards الفخرية في العاصمة السعودية الرياض، وفاجأته على المسرح بشكرها له على طريقتها الخاصة.

وقالت: "نسيت أشكر أهم حد في حياتي.. حلمي بحبك لولا وجودك في حياتي أنا عمري ما كنت هاعرف أعمل حاجة"، لتجتاح المسرح نوبة من التصفيق والتهليل.

حلمي دائما يؤكد أنه يدعم زوجته منى زكي، وأن هذا شيء مفروغ منه ولابد وأن يتم دوما، حيث أعرب عن حبه الشديد لها.

وفي حوار مع "العربية.نت"، قال حلمي: "منى هي السبب في مراحل كثيرة لي على المستوى الإنساني والمهني أيضا، وفعلا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، لديها كمية من الصدق في عالم مجامل.. فكيف تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين وغير مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف، هذا ما تعلمته منها، وهي سند حقيقي لي، فأنا أرى نفسي من خلالها".

كما أصر حلمي على أن يتواجد معها في العرض الأول لفيلم "رحلة 404"، الذي يعتبر حلم منى زكي منذ فترة طويلة، والسيناريو الذي عشقته وكان له رحلة طويلة حتى رأى النور بالأمس. وكان يعلم مدى تعلقها بهذا العمل، وفي الوقت نفسه مدى خوفها من ردود الفعل عليه.

وأضاف حلمي: "أتمنى أن يوفقها الله، وفيلم رحلة 404 يحقق نجاحا كبيرا، ويلاقي إعجاب الجمهور".

وتوجه لزوجته الفنانة منى زكي بالقول عبر "العربية.نت": "أتمنى أن تحققي دوما ما تسعين إليه كفن، ومن نجاح لنجاح مطلق بل ويحقق لك النجاح الفني والتجاري الذي تطمحين له".

وعن كواليس "رحلة 404" داخل المنزل، قال حلمي: "لم يكن هناك الكثير، فقد اتفقنا أنه بمجرد دخولنا المنزل نفصل تماما عما يحدث خارجه، ولكن يمكن القول إن رحلة 404 هي رحلة طويلة جدا، حدث بها الكثير من الترانزيت على مدار سنوات طويلة، وأنا أعيش حالة من الفرح والسعادة الشديدة لمنى وباقي فريق العمل بأن الفيلم أخيرا ظهر للنور، فهذا الفيلم هي تحبه جدا، وتربطها علاقة قوية به، وأخيرا ظهر للنور، والجمهور سيراه، فالرحلة طويلة جدا، ولكنها تعطي الأمل بأن الأشياء الحلوة عندما تظل وراءها ستظهر للنور، فلا تفقد الأمل أبدا، وأتمنى أن تكون هذه الرحلة للسماء".

كما قال إنه يعمل على سيناريو فيلم يجمعهما سويا، لكن لم يفصح عن تفاصيله حتى يأخذ شكله النهائي.