سر المكالمة الغاضبة من الزعيم عادل إمام للإعلامي باسم يوسف

ذكريات عدة أثارها تكريم الفنان المصري عادل إمام في حفل "جوي أوورد" بالمملكة العربية السعودية، بعدما حصل على جائزة "زعيم الفن العربي" التي منحت للمرة الأولى والأخيرة في المهرجان.

ومن بين الذكريات التي استرجعها البعض مع الزعيم، ما ذكره الإعلامي المصري باسم يوسف، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام" يتحدث فيه عما جرى بينه وبين عادل إمام قبل نحو 12 عاما.

حيث أكد باسم يوسف أنه وقتها كان يقدم برنامج "البرنامج"، ومع انطلاق الموسم الثاني عبر شبكة "CBC" المصرية، قررت الشبكة إقامة حفل من أجل هذه المناسبة.

تواجد في الحفل عدد كبير من النجوم، على رأسهم الزعيم عادل إمام، والراحل سمير غانم، وهو ما كان يمثل حدثا كبيرا لباسم يوسف، خاصة أنه كان يرى النجوم الذين تربى على أعمالهم ويحبهم.

وقتها جلس باسم يوسف إلى جوار عادل إمام وتبادل معه أطراف الحديث، وحصل على رقم هاتفه، وهي أمور لم يكن يصدقها باسم يوسف.

لكن الأغرب هو ما حدث بعد ذلك، حيث صور باسم يوسف الحلقة الثانية من البرنامج، وقام بتسليمها إلى القناة من أجل عرضها، وبعدها سافر إلى أبوظبي، خاصة أنه اعتاد على عدم مشاهدة نفسه في التلفزيون.

وقتها حدثت الأزمة الشهيرة وأعلنت الشبكة عن إيقاف برنامج باسم يوسف، وهو لم يكن يعلم بكل هذه الأمور، لكنه فوجئ بعدد كبير من الاتصالات، وعلى رأسها اتصال هاتفي من عادل إمام.

الأمر الذي أصاب باسم يوسف بالدهشة، وهو ما ازداد حينما أجاب على اتصال الزعيم، ليجد الأخير يسأله عن البرنامج، ويصرخ في وجهه وهو يسأله عن أسباب عدم إذاعة الحلقة.

باسم يوسف لم يكن يملك إجابة محددة ليرد على عادل إمام، وأخبره أنه قام بتسليم الحلقة إلى الشبكة التلفزيونية ولا يعلم سبب عدم إذاعتها، لكن الإجابة لم تعجب عادل إمام الذي عبر عن غضبه لباسم يوسف، وهو ما علق عليه الأخير قائلا "عادل إمام هزقني".

بعدها تلقى باسم يوسف اتصالا من شقيقه يسأله عن أسباب عدم إذاعة الحلقة، لكنه أجابه قائلا "اسكت بقا عشان أنا عادل إمام لسه مهزقني"، وترك الثنائي الحديث عن البرنامج، ليتحدثا عن مكالمة عادل إمام.