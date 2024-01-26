"أمور بسيطة".. أول دويتو فني بالذكاء الاصطناعي في مصر يشعل التواصل
بينما أشاد بعض محبي الثنائي بالكليب والانسجام بين هشام وليلى، فإن كثيرين انتقدوا الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت أغنية "أمور بسيطة"، للثنائي المصري هشام جمال وليلى زاهر، جدلاً وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع جمال إلى حذف النسخة الأولى من الكليب ونشر توضيح لفكرته وكواليسه.
وبينما أشاد بعض محبي الثنائي بالكليب والانسجام بين هشام وليلى، فإن كثيرين انتقدوا الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، بجانب انتقادهم صناع الكليب لوصفهم إياه بأنه الأول في مصر.
وأجرى الفنان هشام جمال تعديلاً على النسخة المنشورة عبر تطبيق "إنستغرام"، وأعاد نشرها، وكتب رسالة لمتابعيه ومتابعي خطيبته ليلى زاهر شريكته في الأغنية عن كواليس خروجها للنور.
وذكر أن الأغنية تعتبر أول فيديو كليب في العالم العربي وغالباً في العالم بجودة مناسبة ومن دون تغيير ملامح وجوه المغنين، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية واستخدام هذه التقنية، لا يزال في بداياته.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها استخدام "الذكاء الاصطناعي" جدلاً في الوسط الفني بمصر، بعدما استخدمه الفنان عمرو مصطفى الصيف الماضي في تقديم أغنية من ألحانه بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.
-
"أقل ألما وأكثر إنسانية".. ولاية أميركية تعدم مداناً خنقاً بغاز النيتروجينألاباما وصفت بروتوكولها الجديد، الذي يطبق لأول مرة بأميركا، بأنه "طريقة الإعدام ... الأخيرة
-
العدل الدولية.. حكم مرتقب بدعوى ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية في غزةوفد فلسطيني يحضر جلسة النطق بالحكم الذي لن يتناول الاتهام الأساسي في القضية، أي ما ... العرب والعالم
-
أبرزها اللوز.. 7 أطعمة نباتية بها كالسيوم أكثر من الأسماكالتوفو وبذور السمسم والشيا من أغنى الأطعمة النباتية بالكالسيوم صحة