هل استقال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين من منصبه؟

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين عن استقالته من منصبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا أن أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، رفضوا رفضاً قاطعاً استقالته وطالبوه بالتراجع.

ويواصل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية جهوده في محاولة إقناع الفنان مصطفى كامل، بالتراجع عن الاستقالة عن منصب نقيب الموسيقيين، التي أعلن عنها عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتفويضه وكيل المجلس الفنان حلمي عبدالباقي، لتولي المنصب.

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وقفة احتجاجية

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في بيان صحافي، عن إعداد وقفة داخل مقر النقابة، اليوم الأحد، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وجاء في بيان مجلس نقابة المهن الموسيقية عقب الاجتماع: "نرفض جميعا مجلس النقابة استقالة الفنان مصطفى كامل ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، والتي أصبحت كياناً كبيراً ورمزاً للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها".

وأضاف البيان: "لا نستطيع الاستغناء عنك.. وجميع العاملين والموظفين في النقابة نعدك بالتلاشي عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة واحنا إيد واحدة".

أسباب استقالة مصطفى كامل من منصبه

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية قد أكد في وقت سابق أن هناك جلسات مكثفة من مجلس النقابة، مع النقيب مصطفى كامل لإقناعه بالتراجع عن قراره بتفويض حلمي عبد الباقي في منصب نقيب الموسيقيين.

وقال إنه كان هناك عدة أشياء أغضبت مصطفى كامل في الفترة الأخيرة، ومجلس النقابة يجري محاولات مكثفة لإقناعه بالتراجع عن قراره.

وأضاف محمد عبد الله: "مصطفى كامل عمل طفرة كبيرة في نقابة المهن الموسيقية ومجلس النقابة اجتمع معه لإقناعه بالتراجع عن قراره وإن شاء الله يفضل في مكانه ومنصبه".

هل الاستقالة رسمية؟

مصدر من اتحاد النقابات الفنية، أكد في تصريحات صحافية، رداً على سؤال هل تقدم الفنان مصطفى كامل بالاستقالة عن منصب نقيب المهن الموسيقية، إلى الاتحاد، باعتباره الجهة المسؤولة عن قبولها؟

وأجاب المصدر، قائلاً: "المفترض أولا أن يقدم النقيب، الاستقالة رسميا، إلى مجلس النقابة التابع لها، أو إلى رئيس الاتحاد مباشرة، وحتى الآن لم يحدث ذلك بشكل رسمي، سواء من المجلس، أو النقيب نفسه".

من جانبه قال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: "كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعي في دعمك".