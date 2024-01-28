فقد بصره بآخر أيامه.. قصة "نينة" أشهر كلمة لعماد حمدي

"يا نينة".. أكثر جملة اشتهر بها الفنان عماد حمدي، وخاصة بين الأجيال الجديدة، الذي يحل اليوم ذكرى رحيله، فقد توفي في 28 يناير 1984.

وُلد محمد عماد الدين حمدي، الشهير بعماد حمدي في 24 نوفمبر 1909 بمحافظة سوهاج، اتسمت حياة عماد حمدي بجو أسري هادئ مليء بالموسيقى والثقافة، فنشأ بين والدة تهوى الرسم والعزف الموسيقي، وكان أخا بين 8 أشقاء.

بدايته مع السوق السوداء

فتحت الصدفة للفنان عماد حمدي باب البطولة المطلقة، في أول أعماله "السوق السوداء" عام 1945، إذ قال نجله نادر في تصريحات صحافية سابقة، إن في هذه الفترة كان المتعارف على النجوم شكل محدد كان الأقرب للأجانب ذات الوجه الأبيض والعيون الملونة، عكس والده الذي كانت ملامحه مصرية أصيلة، حيث شعره الأسود المجعد، وهذا ما جعل المخرج كامل التلمساني يُصر عليه ليكون بطل الفيلم، ويعطيه مكافأة قدرها 200 جنيه، ورغم أن الفيلم لم ينجح مما جعل عماد حمدي يقرر عدم خوض تجربة التمثيل مرة أخرى.

ورغم فشل فيلم "السوق السوداء"، فإنه دخل تجربة أخرى باسم "دايما في قلبي"، والذي نجح فيها بشكل كبير، وكانت بداية انطلاقته الفنية.

زيجات عماد حمدى

تزوج عماد حمدي من أربع ممثلات، الزواج الأول كان من الراقصة حورية محمد، لكن سرعان ما تم الانفصال، وتزوج بعدها من فتحية شريف واستمرّ الزواج ثماني سنوات أنجبا خلالها ابنه الأكبر نادر، وعلى الرغم من حبها الشديد له فلقد اعتزلت من أجل التفرغ لحياتهما الأسرية لكنهما انفصلا.

وربطت شائعات بينه وبين فاتن حمامة بسبب الأفلام شديدة الرومانسية التي قدماها سويًا، لكن فوجئ الجمهور وقتها بقصة حبه لـ "شادية" التي وقعت في غرامه، خصوصًا أن فاتن حمامة في ذلك الوقت كانت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار.

وارتبط عماد حمدي بشادية وهي في الرابعة والعشرين من عمرها، وهو في الـ45 عامًا، وهذا ما جعل أسرتها ترفض هذا الزواج، لكنها أصرّت وأقيم حفل زفاف متواضع من دون زفة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وفي السنة الأولى تعرضا للعديد من المشاكل والأزمات المادية، ولكن بسبب العديد من الخلافات تم الانفصال، خصوصًا بعد أن صفعها على وجهها أمام أصدقائهما.

فأصرت شادية على الانفصال رغم إصراره على أن يظلا سويًا، وتحول الأمر بينهما لزمالة في العمل، فقدما العديد من الأفلام بعد الانفصال.

شرارة الحب ونار الغيرة

وخلال تصوير فيلم "زوجة في الشارع" بدأت شرارة الحب بينه وبين نادية الجندي، والتي كانت تحبه بينما كان هو مهتمًا بها فتزوجا، وقيل بعدها إن نادية الجندي كانت السبب في إفلاسه وكتب لها شقته في الزمالك، فعاد ليعيش في أواخر أيامه مع زوجته السابقة فتحية شريف في شقة متواضعة.

لكن نادية الجندي أنكرت أنها السبب في إفلاسه، وقالت إن عماد حمدي كان يكبرها بأكثر من أربعين عامًا، وإنه والد ابنها الوحيد هشام، وقد استمر الزواج 12 عامًا، وأشارت نادية الجندي، إلى أنه بسبب فارق السن بينهما كان يغار عليها بشكل كبير، الأمر الذي زاد من المشاكل بينهما، إلى جانب رفضه ترشيحها في الأدوار بسبب حبه الشديد وغيرته عليها.

وقالت نادية الجندي في لقاءات تلفزيونية، إنها أثناء زواجها منه لم تقدم على أية بطولات، فكل الأعمال التي قدمتها في هذه الفترة كانت أدوارًا ثانوية، وبعد الانفصال من عماد حمدي وزواجها من محمد مختار قدمت فيلم "الباطنية"، وكان عماد حمدي بطلًا من الأبطال كما أشرف على الإنتاج.

فقد بصره

يعد فيلم "سواق الأتوبيس" آخر أعمال عماد حمدي على شاشة السينما، وبعده أصيب بحالة من الاكتئاب الشديد بسبب وفاة شقيقه التوأم الذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي، وبسبب إفلاسه، وانفصاله عن زوجته نادية الجندي.

وفي مقابلة تلفزيونية قال ابنه نادر: "عرف الاكتئاب الطريق لوالدي، وظل لمدة 3 سنوات لا يخرج من البيت، وفقد بصره من شدة الحزن، وكانت والدتي (فتحية شريف) تقوم برعايته وخدمته رغم انفصاله عنها".