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برادلي كوبر وجيجي حديد في لندن

بينهما 20 عاماً.. جيجي حديد وبرادلي كوبر يعيشان قصة حب

دبي - العربية.نت
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بعد عدة أشهر من انتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، ظهرت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد (28 عاماً) برفقة الممثل العالمي برادلي كوبر (48 عاماً) وهما يمسكان بيدي بعضهما أثناء تواجدهما في لندن في تأكيد لعلاقة حب تجمعهما.

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ويعدّ هذا الظهور العلني الأول لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رغم رصدهما سابقا أثناء تناولهما العشاء معا في مناسبات عدة.

وفي الصور، تظهر جيجي حديد وهي ترتدي جاكيت جلديا وبنطلونا كستنائيا مع شنطة يد من الجلد الأسود، أما برادلي كوبر فأطل بمعطف أسود وقبعة زرقاء مع حذاء رياضي، وكانا يمشيان ويمسكان بيدي بعضهما، وفق ما نشرته PageSix.

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فارق عمر يصل إلى 20 عاماً

ورغم العلاقة العاطفية بين المشهورين العالميين، فإن فارق العمر بينهما يصل إلى 20 عاما.

وفي وقت سابق من الأسبوع، تم تصوير كوبر وحديد في مطار بنيويورك، وهما يسافران معا.

علاقة جدية

من جانبه، قال مصدر مقرب من الثنائي، إن "علاقتهما أصبحت جدية بسرعة كبيرة، وهما يعيشان حالة انسجام تام على الرغم من فرق العمر بينهما"، وفق ما نقلته "نيويورك بوست".

ويعتبر هذا الظهور وكأنه تأكيد على صحة شائعات العلاقة بينهما التي تعود إلى نوفمبر 2023.

يشار إلى أن الثنائي والدان أعزبان، فلدى برادلي ابنة تبلغ 6 سنوات من عارضة الأزياء إيرينا شايك التي انفصل عنها عام 2019. أما جيجي حديد فلديها خاي وعمرها 3 سنوات من زين مالك بينما انفصلت عنه عام 2021.

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