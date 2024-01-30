وعكة صحية أم نفسية.. سر الغياب المفاجئ للإعلامية المصرية سهير جودة

بعد غيابها عن برنامج تلفزيوني شهير، تساءل الجمهور عن سر اختفائها من الشاشة، لتظهر زميلتها في نفس البرنامج وتوضح تفاصيل حالتها الصحية، إنها الإعلامية المصرية سهير جودة.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل الوضع الصحي لزميلتها سهير جودة، التي ابتعدت عن الظهور التلفزيوني لفترة، نتيجة تعرضها لمشكلات صحية وضغوط نفسية مؤخراً، وفقاً لما ذكرته مفيدة شيحة.

تمر الإعلامية سهير جودة بظروف صحية صعبة، حيث ألمت بها وعكة صحية حادة في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن غيابها عن بعض حلقات برنامجها التلفزيوني، خلال هذه الفترة، خضعت جودة لسلسلة من الفحوص والتحاليل لمتابعة تطورات حالتها الصحية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا، حيث تعاني من مشاكل في المعدة والقولون نتيجة الضغوط التي عانت منها، مما جعلها تختفي عن متابعيها.

الضغط سبب لها مشاكل عديدة

طمأنت المذيعة مفيدة شيحة من خلال برنامجها، الجمهور على صحة الإعلامية سهير جودة قائلة: "بطمنكم على زمليتي وصديقتي العزيزة سهير جودة، هي حالياً بتتعافى من وعكة صحية لأن الفترة اللي فاتت الضغط كان عامل لها مشاكل كبيرة في معدتها والقولون، وهي واخدة راحة لمدة أسبوع وعلى وعد أنها تكون معانا ونشوفها في القريب العاجل.. ولكل محبيها ولكل الناس اللي بيسألوا عليها كل يوم هنطمنكم عليها لحد ما تكون قادرة تعمل لنا اتصال وتحاول تطمنكم بنفسها".

كما وجهت المذيعة سهير جودة، رسالة حب وامتنان لأصدقائها على دعمهم لها في مرضها، وقالت: "الأصحاب نعمة ورزق من عند ربنا، والناس اللي بتحبك أحلى ثروة في الدنيا، حبهم ودعائهم، وفي عز الألم بكون سعيدة لما أعرف مين سأل عليا".

ومن جانبها، ناشدت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور ومحبي سهير جودة، بأن يرفعوا لها الدعوات بالشفاء السريع لتجتاز هذه الأزمة الصحية وتعود إلى الشاشة في أقرب وقت.

من هي الإعلامية سهير جودة؟

الإعلامية سهير جودة هي إعلامية مصرية معروفة، تشتهر بمشاركتها في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية، وتعتبر واحدة من الأصوات البارزة في الإعلام المصري، وقد اكتسبت شهرتها من خلال تقديم برامج تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة.