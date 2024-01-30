عادل إمام ممنوع من الظهور الإعلامي؟.. نجل الزعيم يرد

لا تزال الشائعات تطارد الزعيم عادل إمام، الذي أعلنت أسرته مؤخراً عن اعتزاله التمثيل وتواجده إلى جوار أحفاده خلال هذه الفترة دون الانشغال بأي أمر آخر.

العائلة اختارت أن تضع حداً للشائعات حول خطوة الزعيم المقبلة، وكثرة التكهنات حول ما ينوي فعله، رغبةً منها في إيقاف السؤال عن العمل الذي سيعود عادل إمام من خلاله.

لكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل قاطع لم تكن كافية، حيث فوجئت عائلة الزعيم بشائعة أخرى تتردد عن منعها لعادل إمام من الظهور إعلامياً خلال هذه الفترة.

هذا السؤال تلقاه محمد عادل إمام في مقابلة على هامش حضوره حفل "جوي أوورد" في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه رد بملامح غاضبة قائلاً: "ولا أي حاجة من دي.. ليه هنمنعوا يظهر؟".

ليتابع بعدها مؤكداً أن والده يتواجد في المنزل، ويتلقى الزيارات بشكل طبيعي من قبل زملائه ومحبيه. وأعاد بعدها محمد عادل إمام التذكير بما ذكره شقيقه رامي إمام عن والدهما.

وأكد أن والده قرر الحصول على استراحة والتواجد إلى جوار أحفاده في المنزل، مشيراً إلى كونه يستمتع بحياته في هذه الفترة خاصة أنه قدم في مسيرته الفنية ما لم يقدمه أحد، لذلك قرر الحصول على فترة الراحة من أجل الاستمتاع مع الأحفاد.

وتحدث محمد عادل إمام عن منحه لقب "الزعيم الصغير" من قبل البعض، حيث أكد أن الجمهور هو من منحه هذا اللقب، وفي البداية كان يشعر بالرهبة لكنه اعتاد على هذا الأمر، مشدداً على أن اللقب يمثل مسؤولية كبيرة للغاية.

وفيما يخص تعليق الزعيم الكبير على هذا اللقب، أكد محمد إمام أن والده "سعيد، وسعيد للغاية" بنجاحه هو وشقيقه المخرج رامي إمام، مضيفاً أنه ورث حب "الاجتهاد" من والده.