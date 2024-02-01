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أحلام تنفي سرقتها في باريس.. "أنا بسويسرا.. والشنطة أبيها"

دبي - العربية.نت
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كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي حقيقة تعرضها للسرقة بقيمة 100 ألف يورو أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة.

واستنكرت أحلام في منشور لها على حسابها في منصة "إكس" الشائعة، نافية تواجدها في باريس من الأصل، مؤكدة أنها حاليا في سويسرا.

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وكتبت "يعني يقصدوني أنا؟؟؟؟؟؟ أنا أصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين"، مضيفة "عموماً الشنطة أبيها .. حلوين ميه ألف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا".

كما تابعت "خوفتوا أهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

وكانت صحيفة "Le Parisien" ذكرت في وقت سابق أن أحلام تعرضت للسرقة في العاصمة الفرنسية أثناء حضورها أسبوع الموضة، وقالت إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 26 يناير، عند خروجها من مقر إقامتها في شارع باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل استعدادا للمغادرة.

وبحسب الشكوى التي تقدمت بها إلى شرطة الدائرة الـ16، كانت أحلام تحمل حقائب تتضمن مصوغات وملابس بقيمة 100 ألف يورو، حيث قامت بإنزال أمتعتها إلى الطابق الأرضي ثم عادت أكثر من مرة ذهابا وإيابا لجلب المزيد من الحقائب، لكن لدى عودتها اكتشفت اختفاء بعضها.

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