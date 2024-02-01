بعد صورها الإباحية.. "X" ترفع حظر البحث عن تايلور سويفت

بعد الغضب الذي أثاره نشر صور إباحية مفبركة للنجمة العالمية تايلور سويفت، رفعت شبكة "إكس" الحظر المؤقت الذي فرضته في نهاية الأسبوع الماضي على عمليات البحث باستخدام اسم الفنانة.

وأصبح البحث عن "تايلور سويفت" متاحاً مجدداً، لكنّ الحجب أُبقي في الحالات التي يُرفق فيها اسم المغنية بكلمة AI، المؤلفة من الحرفين الأولين لعبارة "الذكاء الاصطناعي" بالإنجليزية.

واعتُمِد هذا الحجب المؤقت بعد انتقادات واسعة من محبّي النجمة والبيت الأبيض وعدد من المشاهير لبث هذه الصور الإباحية المزيفة التي فبرِكت بواسطة تقنية "التزييف العميق" على منصة "إكس".

إجراء وقائي

فيما قال مدير العمليات في "إكس" جو بيناروش إن الحظر كان إجراءً "وقائياً" مؤقتاً.

وشوهدت إحدى الصور المزيفة للنجمة الأميركية أكثر من 47 مليون مرة عبر الشبكة الاجتماعية قبل أن تُحذف، الخميس. وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الصورة بقيت منشورة في "إكس" لأكثر من 17 ساعة.

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن "قلقة" من هذه القضية.

وأضافت "لسوء الحظ، ندرك في كثير من الأحيان أن لعدم تنفيذ القانون تأثيراً كبير على النساء والفتيات اللواتي يشكلن الأهداف الرئيسية للتحرش عبر الإنترنت".

أكبر منصات المحتويات الإباحية في العالم

ويرى المحللون أن "إكس" من أكبر منصات المحتويات الإباحية في العالم، إذ إن قواعدها في هذا الشأن تقلّ صرامة من تلك التي تفرضها منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتان لمجموعة "ميتا".

وذكرت "X" الأسبوع الفائت حظرها "الصارم" لصور "العري التي لا تحظى برضى" أصحابها، مؤكدة التزامها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" مع هذا النوع من المحتوى.